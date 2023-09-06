На фоне агрессии РФ. Польша в 2024 году потратит на оборону 33 млрд долларов, - Дуда

Польша планирует потратить более 4% своего валового внутреннего продукта на оборону в следующем году на фоне войны в Украине.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Когда мы видим возникающую опасность за нашими восточными границами, мы прекрасно знаем – история и опыт научили нас этому – что любая цена стоит того, чтобы заплатить за то, чтобы Польша была свободной, суверенной, независимой и чтобы поляки могли жить в безопасности", - отметил Дуда.

По его словам, в следующем году Польша планирует потратить на оборону 137 млрд злотых (33 млрд долларов), что составляет более четырех процентов ВВП страны.

Польша закупает современное вооружение

В последние годы Польша стремительно модернизирует собственные вооруженные силы. Так, в начале года США одобрили возможную продажу Польше американских РСЗО HIMARS и других вооружений на 10 млрд долларов.

Кроме того, недавно сообщалось, что Государственный департамент США одобрил продажу вертолетов AH-64E Apache и сопутствующего оборудования Польше в рамках сделки на сумму до 12 млрд долларов.

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