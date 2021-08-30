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На тлі ситуації в Афганістані: військовослужбовці РФ проводять навчання в Таджикистані

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Таджикистан, Понеділок 30 серпня 2021 11:43
На тлі ситуації в Афганістані: військовослужбовці РФ проводять навчання в Таджикистані фото: військові РФ проводять навчання на кордоні з Афганістаном (Getty Images)
Автор: Тіберій Юрик

Близько 500 російських мотопіхотних військовослужбовців проводять навчання в горах Таджикистану на тлі загострення ситуації в Афганістані.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що військовослужбовці, які брали участь у навчаннях, прибули з військової бази РФ у Таджикистані.

Це вже треті навчання, які Росія проводить цього місяця на кордоні з Афганістаном. У вересні РФ планує провести навчання у Киргизстані, де знаходиться їх військова авіабаза.

Нагадавши. що боєвики радикального руху "Талібан" готуються створити новий уряд після відходу американців з Афганістану.

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