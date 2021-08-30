На тлі ситуації в Афганістані: військовослужбовці РФ проводять навчання в Таджикистані
фото: військові РФ проводять навчання на кордоні з Афганістаном (Getty Images)
Близько 500 російських мотопіхотних військовослужбовців проводять навчання в горах Таджикистану на тлі загострення ситуації в Афганістані.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що військовослужбовці, які брали участь у навчаннях, прибули з військової бази РФ у Таджикистані.
Це вже треті навчання, які Росія проводить цього місяця на кордоні з Афганістаном. У вересні РФ планує провести навчання у Киргизстані, де знаходиться їх військова авіабаза.