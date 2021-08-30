На фоне ситуации в Афганистане: военнослужащие РФ проводят учения в Таджикистане

Около 500 российских мотопехотных военнослужащих проводят учения в горах Таджикистана на фоне обострения ситуации в Афганистане.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что военнослужащие, участвовавшие в учениях, прибыли с военной базы РФ в Таджикистане.