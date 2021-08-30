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На фоне ситуации в Афганистане: военнослужащие РФ проводят учения в Таджикистане

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Таджикистан, Понедельник 30 августа 2021 11:43
На фоне ситуации в Афганистане: военнослужащие РФ проводят учения в Таджикистане фото: военные РФ проводят учения на границе с Афганистаном (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Около 500 российских мотопехотных военнослужащих проводят учения в горах Таджикистана на фоне обострения ситуации в Афганистане.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что военнослужащие, участвовавшие в учениях, прибыли с военной базы РФ в Таджикистане.

Это уже третьи учения, которые Россия проводит в этом месяце на границе с Афганистаном. В сентябре РФ планирует провести учения в Кыргызстане, где находится их военная авиабаза.

Напомним. что боевики радикального движения "Талибан" готовятся создать новое правительство после ухода американцев из Афганистана.

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