Нафта подешевшала більш ніж на 10% за п'ять днів з-за коронавіруса

Фото: нафтовий танкер (www.iea.org)

Аналітики прогнозують подальше падіння цін на нафту

Ціни на нафту знижуються п'яту сесію поспіль, опустившись до мінімумів з січня 2019 року, оскільки зростання числа нових випадків зараження коронавірусом за межами Китаю посилило побоювання з приводу уповільнення зростання світової економіки і попиту на нафту. Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на Brent у четвер, 27 лютого, подешевшали на 1,27% до 52,75 доларів за барель, Ф'ючерси на американську легку нафту WTI знизилися на 1,4% до 48,05 доларів за барель.

За останні п'ять днів торгів обидві марки подешевшали приблизно на 11%, що є найбільш різким п'ятиденним падінням з серпня 2019 року.

У середу число нових випадків інфікування коронавірусом за межами Китаю вперше перевищило число нових заражених усередині КНР. Новими епіцентрами спалаху стають Іран та Італія.

Азіатські ринки акцій різко знижуються зранку в четвер, оскільки інвестори побоюються, що поширення вірусу негативно позначиться на глобальній економіці, оскільки карантин і інші заходи уповільнюють торгівлю і промисловість.

"Розмови про те, що коронавірус може поширитися в США, викликали нову розпродаж", - сказав старший аналітик Fujitomi Co Кадзухіко Саїто. За його словами, якщо спалах "продовжить погіршуватися в США, ціни на нафту, швидше за все, знизяться ще сильніше, особливо з урахуванням падіння цін на бензин в США".

Також нафтовий ринок стежить за можливими новими скороченнями видобутку ОПЕК+. Зустріч групи у Відні запланована на 5-6 березня.

Як повідомляло РБК-Україна, до середи, 26 лютого, індекс світових акцій MSCI World за останні чотири сесії втратив близько 3 трильйонів доларів ринкової капіталізації на тлі повідомлень про поширення коронавірусу Covid-19 по світу.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку України, спалах коронавірусу буде мати короткостроковий вплив на світову економіку, однак існує ризик більш тривалого ефекту, що може відчутно позначитися на економіці України.