ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Експерти Конгресу очікують відновлення економіки США до середини 2021 року

Вівторок 02 лютого 2021 16:09
Експерти Конгресу очікують відновлення економіки США до середини 2021 року
Фото: прапор США (whitehouse.gov)
Автор: Олександр Білоус

Реальний валовий внутрішній продукт США повернеться до свого допандемічного рівня в середині 2021 року. Економічне зростання, що почалося в середині 2020 року, триватиме до 2031 року.

Про це йдеться в прогнозі Бюджетного управління Конгресу США.

Експерти Конгресу очікують відновлення економіки США до середини 2021 року

Очікується, що протягом наступного року вакцинація значно скоротить кількість нових випадків COVID-19. У результаті очікується зниження ступеня соціального дистанціювання.

У повідомленні управління говориться, що американська економіка об'ємом 20,8 трильйона доларів, найбільша у світі, перевершить свій потенціал, тобто максимальний стійкий рівень, на початку 2025 року.

За прогнозами управління, безробіття в США, що склало 6,7% в грудні, буде поступово знижуватися до 2026 року включно, а число зайнятих людей повернеться до допандемічного рівня у 2024 році.

Нагадаємо, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) Сполучених Штатів у 2020 році скоротився на 3,5%. Це є найгіршим показником з 1946 року, а також першим річним зниженням ВВП після Великої рецесії 2007-09 років.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінює падіння світової економіки у 2020 році на рівні 3,5%. Обвал є найгіршим глобальним спадом мирного часу з часів Великої депресії.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Економіка Сполучені Штати АмерикиВВПекономіка

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся