Байден представив план з розвитку інфраструктури США на 2 трлн доларів

Президент США Джо Байден представив план з оновлення інфраструктури і промисловості країни. Його обсяг - 2 трлн доларів.

План передбачає щорічні інвестиції в інфраструктуру до 1% ВВП. Гроші на інвестиції будуть отримані від підвищення податків для корпорацій.

"Це унікальна інвестиція в Америку, несхожа на те, що ми бачили або робили з тих пір, як кілька десятиліть тому ми побудували автомагистральную систему і почали космічну гонку. Фактично, це найбільше вкладення в робочі місця з часів Другої світової війни", - сказав Байден.

План передбачає інвестиції у будівництво доріг, мостів, портів, аеропортів та міського транспорту.

Найбільша інвестиція у розмірі 650 млрд доларів повинна бути спрямована на модернізацію транспортної інфраструктури.

Нагадаємо, Джо Байден провів онлайн-зустріч з постійними представниками Ради безпеки ООН. Він підтвердив прихильність США до відновлення взаємодії з міжнародними організаціями, зокрема з ООН.

Також повідомлялося, що США зараз можуть переживати найбільший за останні 20 років міграційний сплеск. Він спостерігається на південно-західному кордоні.