Фонды, которые помогают ветеранам, могут получить выплаты от Канады: детали
Посольство Канады в Украине начало ежегодный конкурс заявок в Канадский фонд поддержки местных инициатив (CFLI). Заявку на участие следует подать до 14 июля.
РБК-Украина со ссылкой на публикацию посольства Канады в Украине рассказывает кто и как может получить помощь.
Что известно о программе
CFLI - программа, которая поддерживает небольшие, но высокоэффективные проекты в странах, имеющих право на международную техническую помощь от правительства Канады.
Программа поддерживает преимущественно проекты, разработанные местными партнерами, с бюджетом от 30 000 до 50 000 канадских долларов. Кандидаты на участие утверждаются Посольством Канады в Украине.
Какие организации могут принять участие в проекте
В программе могут принять участие проекты, работающие по следующим направлениям:
- поддержка целей украинской Формулы мира и канадской повестки дня "Женщины, мир, безопасность (поддержка семей военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц, поддержка женщин-военнослужащих и членов ЛГБТ+ сообщества, служащих в Вооруженных силах и т. д.)
- реабилитация ветеранов и планирование безбарьерного горостроения
- укрепление украинской идентичности в целях социальной сплоченности
Как подать заявку
- заявку следует подать до 14 июля 2024 года включительно по электронному адресу: KYIVGR@international.gc.ca
- предложения должны отвечать на все вопросы в форме заявки на проект CFLI, включая необходимый гендерный анализ
- заявки должны быть заполнены на английском или французском языках (в соответствии с Законом Канады "Об официальных языках")
- заявка будет рассматривать специальная комиссия
- форма заявки на финансирование проекта Канадского фонда местных инициатив (Cadali Fund for Local Initiatives (CFLI) Project Application for Funding Form ) (.pdf, 249.15 KB) пока несовместима с веб-браузерами. Вам доступно следующее решение:
- сохранение файла PDF на компьютере. Инструкции можно найти на этой странице: Справка: Формы в формате PDF (Help: Forms in PDF format (eForms)
- отобранные проекты должны быть завершены в период с даты подписания Соглашения о взносе и до марта 2025 года
Более подробную информацию о подаче заявок можно получить, обратившись с запросом на электронную почту.
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