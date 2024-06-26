ua en ru
Ср, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Фонды, которые помогают ветеранам, могут получить выплаты от Канады: детали

Среда 26 июня 2024 09:00
UA EN RU
Фонды, которые помогают ветеранам, могут получить выплаты от Канады: детали Какие фонды и организации могут получить помощь (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Посольство Канады в Украине начало ежегодный конкурс заявок в Канадский фонд поддержки местных инициатив (CFLI). Заявку на участие следует подать до 14 июля.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию посольства Канады в Украине рассказывает кто и как может получить помощь.

Что известно о программе

CFLI - программа, которая поддерживает небольшие, но высокоэффективные проекты в странах, имеющих право на международную техническую помощь от правительства Канады.

Программа поддерживает преимущественно проекты, разработанные местными партнерами, с бюджетом от 30 000 до 50 000 канадских долларов. Кандидаты на участие утверждаются Посольством Канады в Украине.

Какие организации могут принять участие в проекте

В программе могут принять участие проекты, работающие по следующим направлениям:

  • поддержка целей украинской Формулы мира и канадской повестки дня "Женщины, мир, безопасность (поддержка семей военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц, поддержка женщин-военнослужащих и членов ЛГБТ+ сообщества, служащих в Вооруженных силах и т. д.)
  • реабилитация ветеранов и планирование безбарьерного горостроения
  • укрепление украинской идентичности в целях социальной сплоченности

Как подать заявку

  • заявку следует подать до 14 июля 2024 года включительно по электронному адресу: KYIVGR@international.gc.ca
  • предложения должны отвечать на все вопросы в форме заявки на проект CFLI, включая необходимый гендерный анализ
  • заявки должны быть заполнены на английском или французском языках (в соответствии с Законом Канады "Об официальных языках")
  • заявка будет рассматривать специальная комиссия
  • форма заявки на финансирование проекта Канадского фонда местных инициатив (Cadali Fund for Local Initiatives (CFLI) Project Application for Funding Form ) (.pdf, 249.15 KB) пока несовместима с веб-браузерами. Вам доступно следующее решение:
    • сохранение файла PDF на компьютере. Инструкции можно найти на этой странице: Справка: Формы в формате PDF (Help: Forms in PDF format (eForms)
  • отобранные проекты должны быть завершены в период с даты подписания Соглашения о взносе и до марта 2025 года

Более подробную информацию о подаче заявок можно получить, обратившись с запросом на электронную почту.

Читайте также о том, что Канада возобновила программу Alberta Opportunity Stream.

Ранее мы писали о том, что в Украине заработала е-Карта услуг для ветеранов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Канада
NEWS
Угроза для Торецка выросла. Эксперт раскрыл тактику окупантов в боях на востоке
Угроза для Торецка выросла. Эксперт раскрыл тактику окупантов в боях на востоке
DAILY
Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко: В действиях россиян есть признаки геноцида
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Уполномоченная по делам ЕСПЧ Маргарита Сокоренко: В действиях россиян есть признаки геноцида