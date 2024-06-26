Фонды, которые помогают ветеранам, могут получить выплаты от Канады: детали

Посольство Канады в Украине начало ежегодный конкурс заявок в Канадский фонд поддержки местных инициатив (CFLI). Заявку на участие следует подать до 14 июля.

РБК-Украина со ссылкой на публикацию посольства Канады в Украине рассказывает кто и как может получить помощь.

Более подробную информацию о подаче заявок можно получить, обратившись с запросом на электронную почту .

В программе могут принять участие проекты, работающие по следующим направлениям:

Программа поддерживает преимущественно проекты, разработанные местными партнерами, с бюджетом от 30 000 до 50 000 канадских долларов. Кандидаты на участие утверждаются Посольством Канады в Украине.

CFLI - программа, которая поддерживает небольшие, но высокоэффективные проекты в странах, имеющих право на международную техническую помощь от правительства Канады.

Читайте также о том, что Канада возобновила программу Alberta Opportunity Stream.

Ранее мы писали о том, что в Украине заработала е-Карта услуг для ветеранов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.