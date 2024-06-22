Канада возобновила программу Alberta Opportunity Stream: кто из украинцев и как может подать заявку

РБК-Украина рассказывает, кто и как из украинцев может подать заявку на программу.

Что нужно знать о программе Alberta Opportunity Stream 2024

Alberta Opportunity Stream является самой популярной программой в рамках Alberta Advantage, поскольку у нее самый низкий порог требований. С февраля 2024 года программа временно была недоступна, поскольку было слишком много заявок. Но 11 июня начался новый этап приема аппликаций.

"Это только одно из направлений общей иммиграционной программы этой провинции Alberta Advantage Immigration Program. Работники всех отраслей могут получить статус постоянного резидента Канады по другим направлениям провинциальной иммиграции, наиболее распространенные из которых: Rural Renewal Stream (для работников сельского хозяйства), Accelerated Tech Pathway работников ИТ), Tourism and Hospitality Stream (для работников сферы гостеприимства и туризма)", - объясняет директор по развитию компании по трудоустройству в Канаде MV Group Николай Галиняк.

Ежемесячно будут приниматься ограниченное количество заявок, после достижения этого количества прием будет недоступен до следующей даты. За 7 дней до конца 2024 прием заявок закончится. Один человек может оформить не больше одной заявки в месяц.

Даты принятия заявок, целевые показатели, оценки и время обработки будут публиковаться на сайте AAIP. Кандидатам следует регулярно проверять сайт, чтобы получать актуальную информацию, поскольку данные могут изменяться.

Кто и как может подать заявку на участие в программе

"Украинцы, как и граждане других стран, для подачи заявки по направлению иммиграции Alberta Opportunity Stream используют специально разработанную для этой цели платформу на сайте Alberta Advantage Immigration Program. Проверив предварительно соответствие требованиям Alberta Opportunity Stream, создается аккаунт и подается аппликация на получение статуса постоянного резидента Канады", - говорит эксперт.

Среди требований для участия в программе Alberta Opportunity Stream есть легальное пребывание и работа в пределах провинции Альберта. То есть подать заявку на эту программу могут украинцы, которые уже находятся в Канаде.

Создание аккаунта на получение статуса постоянного резидента Канады бесплатное. Регистрация аппликации стоит 840 канадских долларов.

У кого больше шансов получить номинацию

Какие требования для получения номинации по Alberta Opportunity Stream:

12 мес опыта работы в Альберте (полная занятость)

подтвержденный уровень владения английским языком в соответствии с канадским стандартом CLB 4 (для профессий по категориям TEER 4-5) и CLB 5 (для профессий по категориям TEER 0,1,2,3)

поддержка работодателя в течение всего времени рассмотрения аппликации на получение статуса постоянного резидента Канады

"Уровень владения английским языком подтверждается сертификатами IELTS или CELPIP или PTE Core. Есть компании, сертифицированные специалисты которых готовят к сдаче этих тестов в кратчайшие сроки", - говорит Галиняк.

Украинцам дополнительно нужно провести переоценку своего уровня образования в соответствии с канадской системой: Educational Credential Assessment (в Украине процедура более известна как WES под названием одной из организаций, осуществляющей такую переоценку).

Определенные требования существуют и для работодателей.

Сколько человек может получить номинацию

На 2024 год федеральное правительство выдало 9750 номинаций. Но спрос на них значительно превышает это количество, поэтому программа вынуждена распределять номинации, учитывая экономические приоритеты во всех секторах.

Прием заявок начинается ежемесячно с этих дат:

11 июня

9 июля

13 августа

10 сентября

8 октября

5 ноября

10 декабря

Все целевые показатели и время обработки будут публиковаться на сайте AAIP.