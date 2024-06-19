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Заработала е-Карта услуг для ветеранов: какие преимущества она дает и как ею воспользоваться

Среда 19 июня 2024 09:00
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Заработала е-Карта услуг для ветеранов: какие преимущества она дает и как ею воспользоваться Что нужно знать об е-Карте услуг для ветеранов (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине запустили е-Карту услуг для ветеранов войны в громадах. Она дает возможность найти услуги, которые предлагает им государство, а также негосударственные и международные организации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Министерства по делам ветеранов Украины.

Что нужно знать об е-карте ветеранов

е-Карту разработали Министерство по делам ветеранов Украины и Представительство Международной организации по Миграции в Украине. Ею могут воспользоваться ветераны, их семьи и семьи погибших защитников. е-Карта доступна на платформе е-Ветеран.

Пользователи на сайте могут отфильтровать информацию по:

  • месту предоставления услуг в областях и громадах
  • типам услуг
  • их описанием, категорией получателей и условиями предоставления

На портале представлены различные услуги: от психологической поддержки, медицинских программ, патриотического воспитания, искусства до всего, необходимого для развития ветеранских объединений и предпринимательских инициатив ветеранов.

Уже сейчас на сайте указано более 7 600 услуг. е-Карта динамическая и обновляется ежедневно. Актуальную информацию можно просматривать по этой ссылке.

Заработала е-Карта услуг для ветеранов: какие преимущества она дает и как ею воспользоватьсяВетеранам и членам их семей на карте доступно более 7600 услуг (скриншот)

"Теперь все, что нужно ветеранам и ветеранкам, можно быстро найти через свой смартфон или компьютер, отметив лишь область или свою территориальную громаду. е-Карта - это, в первую очередь, инструмент информирования о возможностях развития и помощи для ветеранов и ветеранок в их общинах. В то же время это единственное место, где информация представлена простым языком о том, что можно получить прямо здесь и сейчас", - заявил и.о. Министр по делам ветеранов Украины Александр Порхун.

Как пользоваться картой

Следуйте алгоритму:

  • пользователь заходит на сайт
  • отфильтровывает область, громаду, тип услуги
  • получает описание опций, предоставляемых в рамках услуги
  • узнает адрес, приходит, подает заявление на услугу или сразу его получает

Если на карте указана недостоверная информация, об этом нужно сообщить в структурное подразделение ОВА, на которое возложены функции по ветеранской политике.

Команды Минветеранов и МОМ использовали инструмент сбора данных от громад по имеющимся услугам для ветеранов, членов их семей, а также семей погибших защитников. Сервис тестировали в течение двух недель в Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

За достоверность и полноту информации на е-Карте несут ответственность организации, предоставившие эти данные.

На е-Карте могут быть отображены адреса предоставления услуг на временно оккупированных территориях или в зонах ведения активных боевых действий, но это зарегистрированные адреса, а предоставление услуг происходит в безопасных регионах.

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