Фонди, які допомагають ветеранам, можуть отримати виплати від Канади: деталі

Посольство Канади в Україні розпочало щорічний конкурс заявок дo Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив (CFLI). Заявку на участь потрібно подати до 14 липня.

РБК-Україна із посиланням на публікацію Посольства Канади в Україні розповідає, хто і як може отримати допомогу.

Що відомо про програму

CFLI - програма, яка підтримує невеликі, але високоефективні проекти у країнах, які мають право на міжнародну технічну допомогу від уряду Канади.

Програма підтримує переважно проекти, розроблені місцевими партнерами, з бюджетом від 30 000 до 50 000 канадських доларів. Кандидатів на участь затверджують Посольством Канади в Україні.

Які організації можуть взяти участь у проекті

У програмі можуть взяти участь проекти, які працюють за наступними напрямами:

підтримка цілей української Формули миру та канадського порядку денного "Жінки, мир, безпека (підтримка сімей військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб, підтримка жінок-військовослужбовиць та членів ЛГБТ+ спільноти, які служать в Збройних силах тощо)

реабілітація ветеранів та планування безбар'єрного містобудування

зміцнення української ідентичності з метою соціальної згуртованості

Як подати заявку

заявку потрібно подати до 14 липня 2024 року включно на електронну адресу: KYIVGR@international.gc.ca

включно на електронну адресу: KYIVGR@international.gc.ca пропозиції повинні відповідати на всі запитання у формі заявки на проект CFLI, включаючи необхідний гендерний аналіз

заявки мають бути запевнені англійською або французькою мовами (відповідно до Закону Канади "Про офіційні мови")

заявка розглядатиме спеціальна комісія

форма заявки на фінансування проекту Канадського фонду місцевих ініціатив (Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) Project Application for Funding Form) (.pdf, 249.15 KB) наразі несумісна з веб-браузерами. Вам доступне таке рішення: збереження PDF-файлу на комп'ютері. Інструкції можна знайти на цій сторінці: Довідка: Форми у форматі PDF (Help: Forms in PDF format (eForms)

з веб-браузерами. Вам доступне таке рішення: відібрані проекти мають бути завершені в період з дати підписання Угоди про внесок і до березня 2025 року

Детальнішу інформацію щодо подачі заявок можна отримати, звернувшись із запитом на електронну пошту.