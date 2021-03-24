Штаб Навального розмістив карту з "російським" Кримом та відмовляється її виправляти

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook .

Водночас він наголосив, що "не хоче трансювати аргументи", які навели у штабі Навального.

Він повідомив, що провів розмову із начальником штабу Навального Леонідом Волковим та пояснив, що таке зображення неприйнятне. Чубаров також запропонував виправити карту і привести кордони РФ у відповідність з міжнародно визнаними кордонами України.

У березні 2014 року, коли Росія окупувала Крим, Навальний заявляв, що дії президента РФ на півострові, на його думку, - це не геополітика, а "особиста помста Путіна всьому українському народу, який своєю революцією подав поганий приклад росіянам".

У листопаді 2019 року Навальний заявив з приводу Криму, що "фарш назад не пройде". За його словами, анексія півострова була незаконною, але там вже 2 млн осіб з російськими паспортами.

Раніше президент Чехії назвав Навального націоналістом та заявив, що той підтримував анексію Криму.