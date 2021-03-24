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Штаб Навального розмістив карту з "російським" Кримом та відмовляється її виправляти

Новость на русском → Середа 24 березня 2021 23:58
Штаб Навального розмістив карту з "російським" Кримом та відмовляється її виправляти Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: Инна Собора

Команда російського опозиціонера Олексія Навального запустила сайт "Свободу Навальному", на якому розмістила картографічне зображення Російської Федерації. В межах Росії показана тимчасово окупована територія Криму.

Про це заявив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

Він повідомив, що провів розмову із начальником штабу Навального Леонідом Волковим та пояснив, що таке зображення неприйнятне. Чубаров також запропонував виправити карту і привести кордони РФ у відповідність з міжнародно визнаними кордонами України.

"Пан Волков пояснив мені неможливість запропонованого мною виправлення", - написав Чубаров.

Водночас він наголосив, що "не хоче трансювати аргументи", які навели у штабі Навального.

У березні 2014 року, коли Росія окупувала Крим, Навальний заявляв, що дії президента РФ на півострові, на його думку, - це не геополітика, а "особиста помста Путіна всьому українському народу, який своєю революцією подав поганий приклад росіянам".

У листопаді 2019 року Навальний заявив з приводу Криму, що "фарш назад не пройде". За його словами, анексія півострова була незаконною, але там вже 2 млн осіб з російськими паспортами.

Раніше президент Чехії назвав Навального націоналістом та заявив, що той підтримував анексію Криму.

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