Штаби Навального припиняють роботу і заморожують сторінки в соцмережах

Регіональні штаби російського опозиціонера Олексія Навального, який знаходиться у в'язниці , в зв'язку з рішенням прокуратури Москви призупинили діяльність і припинили вести сторінки в соцмережах. Відомство також попросило Мосміськсуд заборонити діяльність Фонду боротьби з корупцією та Фонду захисту прав громадян (ФБК і ФЗПГ).

"За позовом прокуратури (Москви - ред.) Ми змушені призупинити діяльність регіональних штабів вже зараз. Регіональні соцмережі будуть заморожені і максимально знеособлені", - йдеться в повідомленні.

Прихильники Навального відзначили, що прокуратура порахувала їх діяльність "екстремістської". Причому зроблено це було в обхід всіх законодавчих норм. "Такими конкретні матеріали визнаються тільки через суд. Жодного судового рішення ми не бачили ", - уточнюється в заяві.

"Через кілька днів нас остаточно визнають екстремістами. Це обвинувачення не має нічого спільного з законом. У прокуратури немає і не може бути справжніх доказів, тому на процес наклали держтаємницю: матеріали справи, доводи обвинувачення і т.д. побачить тільки наш адвокат ", - додали послідовники Навального.

Сьогодні ж прокуратура Москви попросила Мосміськсуд призупинити діяльність Фонду боротьби з корупцією та Фонду захисту прав громадян (ФБК і ФЗПГ) до розгляду позову про їх повну заборону. У прес-службі відомства зазначили, що організації "займаються формуванням умов для дестабілізації соціальної та суспільно-політичної ситуації", в зв'язку з чим їх слід визнати екстремістськими.