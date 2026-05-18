Украина и США готовят три новых соглашения в рамках фонда восстановления, - Соболев

Украинско-американский фонд восстановления работает результативно и скоро планируется одобрение трех новых соглашений.
Об этом в интервью РБК-Украина заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
По его словам, сейчас министерство экономики готовит проекты в логистике, энергетике и критических материалах.
"Мы ожидаем хотя бы еще три дополнительных соглашения в этом году", - сообщил Соболев.
Он отметил, что скепсис который был год назад по поводу результативности работы фонда не оправдался.
"Открыт веб-сайт, куда можно подавать проекты. 280 заявок уже поступило, 22 проекта на этапе детального рассмотрения, 7 готовятся к due diligence (полная проверка со стороны инвестора). По 4-м уже подписаны соглашения о неразглашении", - рассказал министр экономики.
Как уточнил Соболев, фонд сейчас очень активен, и вокруг него уже формируется значительный интерес к соинвестированию.
"Он фактически выполняет роль каталитического капитала и своеобразного знака качества для рынка, поскольку международные финансовые институты и другие инвесторы часто ориентируются на это как на сигнал доверия и дополнительной проверки проекта", - сказал глава министерства экономики.
Американско-украинский инвестиционный фонд восстановления создали в рамках отдельного соглашения между Украиной и США.
Стартовый капитал фонда составляет 150 млн долларов. Половину этой суммы - 75 млн долларов - внесли США через Международную финансовую корпорацию развития (DFC), еще 75 млн долларов предоставила Украина.
Фонд имеет четкую систему управления. В нее входит руководящий совет и четыре профильных комитета: инвестиционный, аудиторский, административный и комитет по поиску проектов.
Операционным партнером и инвестиционным советником фонда стала международная компания Alvarez & Marsal, которая сопровождает отбор и реализацию проектов.
Напомним, 1 мая 2025 года Украина и США подписали соглашение о недрах. Оно предусматривает создание инвестиционного фонда. Туда будет поступать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных выплат от проектов по добыче природных ресурсов в Украине.