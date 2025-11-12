Фонд солидарности: ЕС готовит механизм регулирования миграционного давления

Согласно отчету о предоставлении убежища и миграции Еврокомиссии, Испания, Италия, Греция и Кипр в прошлом году были заинтересованы в "непропорциональном уровне" прибытия мигрантов, включая тех, кто был спасен в море.

Таким образом, эти страны с июня 2026 года, когда вступит в силу Пакт о миграции и убежище, получат приоритетный доступ к соответствующим ресурсам ЕС.

Фонд солидарности ЕС

Вместе с этой оценкой Еврокомиссия предложила 27 государствам-членам ЕС Ежегодный фонд солидарности - механизм для определения общего количества искателей убежища, которых нужно переселить, и суммы, которые каждая страна должна выделить или компенсировать путем выплаты.

Предложение пула не является публичным, его обсудят государства-члены ЕС, которые должны определить размер и долю солидарности для каждой страны до конца года.

Каждое государство-член, за исключением тех, которые находятся под миграционным давлением, должно делать вклад пропорционально своему населению и общему ВВП и может выбрать один из трех вариантов для удовлетворения потребностей, определенных в фонде солидарности:

перемещение определенного количества искателей убежища на собственную территорию;

выплата 20 тыс евро за каждого человека, которого они не перемещают;

финансирование операционной поддержки в государствах-членах, находящихся под миграционным давлением.

В отчете Комиссии также определены 12 государств, находящихся под угрозой миграционного давления: Бельгия, Болгария, Германия, Эстония, Ирландия, Франция, Хорватия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Финляндия и Эстония.

Эти страны обязаны выразить солидарность тем, кто находится под миграционным давлением, но их положение будет переоценено, чтобы избежать непропорциональных обязательств в следующем году.

Третья группа стран классифицирована как столкнувшаяся со значительной миграционной ситуацией: Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия, Австрия, Польша. Они все еще обязаны выражать солидарность, но могут попросить об исключении из своих квот, которое должно быть засвидетельствовано Комиссией и одобрено другими государствами-членами.

Кто отказывается от приема мигрантов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, премьер-министр Польши Дональд Туск и премьер-министр Словакии Роберт Фицо уже заявили, что не будут внедрять правила ЕС, поскольку не желают делать вклад ни финансово, ни принимая мигрантов из других стран.

Отказ от взноса в механизм солидарности будет считаться нарушением обязательств согласно законодательству ЕС, заявил Euronews высокопоставленный чиновник Евросоюза.

По данным источников в ЕС, первая оценка новых миграционных правил Евросоюза состоится в июле следующего года.