Мерц планирует массовые депортации беженцев - кому стоит приготовиться

Германия, Вторник 04 ноября 2025 08:00
UA EN RU
Иллюстративное фото: Мерц планирует массовые депортации беженцев (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Германия готовится начать процесс возвращения сирийских беженцев на родину, рассматривая при этом возможность депортации тех, кто не имеет законных оснований для пребывания в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Handelsblatt и Tagesschau.

Германия начинает обсуждать репатриацию сирийских беженцев на фоне завершения гражданской войны в Сирии.

Канцлер Фридрих Мерц заявил, что теперь можно запускать процесс возвращения мигрантов, при этом правительство надеется на добровольное возвращение большинства и участие в восстановлении страны.

Берлин готов оказывать помощь в восстановлении инфраструктуры и гуманитарной сферы.

Министр иностранных дел ФРГ Йоханнес Вадефуль, побывавший в Сирии, выразил сомнение, что значительное число беженцев решится вернуться в ближайшее время из-за разрушений и сложных условий для жизни.

Мерц отметил, что Германия намерена разграничить процедуры предоставления убежища и трудовой миграции, подчеркнув, что часть мигрантов могла бы быть интегрирована в рынок труда.

Власти также рассматривают возможность депортации тех сирийцев, кто не имеет законных оснований для пребывания и отказывается возвращаться.

Для координации действий и обсуждения гарантий Германия пригласила временного президента Сирии Ахмеда аль-Шараа.

Напоминаем, что глава МИД Германии Йоганн Вадефуль подчеркнул, что ближайшие месяцы будут ключевыми для Украины, и отметил важность сохранения способностей страны к обороне в предстоящую зиму после встреч с руководством НАТО в Брюсселе.

Отметим, что Германия планирует нарастить финансирование восстановления украинской энергетической инфраструктуры после российских ударов до 450 млн евро, при этом подчеркнуто, что средства будут использоваться максимально эффективно.

Война в Сирии
