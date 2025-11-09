ua en ru
Жесткие правила и ограниченное воссоединение семей: Британия готовит изменения для беженцев

Великобритания, Воскресенье 09 ноября 2025 04:09
Жесткие правила и ограниченное воссоединение семей: Британия готовит изменения для беженцев
Автор: Оксана Гапончук

Великобритания готовит радикальные изменения для беженцев по образцу Дании, ограничив воссоединение семей и ужесточив правила пребывания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Великобритания объявит о планах последовать строгой иммиграционной системе Дании. Министр внутренних дел Шабана Махмуд планирует представить изменения в правила иммиграции позже в этом месяце. Датская система считается одной из самых жестких в Европе, в частности относительно временного предоставления убежища и жестких правил воссоединения семей.

В прошлом месяце представители британского Министерства внутренних дел посетили Данию, чтобы изучить политику этой страны относительно пограничного контроля и предоставления убежища. Среди возможных заимствованных мер - ограничения по временному пребыванию беженцев и более строгие требования к воссоединению семей: оба партнера должны быть старше 24 лет, не получать государственную помощь в течение трех лет, предоставить финансовые гарантии и сдать тест на знание языка.

Предложения уже вызвали острую критику части депутатов от Лейбористской партии. В частности, Клайв Льюис заявил, что датская система заимствует положения ультраправых движений и является "опасным путем". Депутат Ноттингема Надежда Виттом назвала отдельные меры, особенно в отношении так называемых "параллельных обществ", "бесспорно расистскими".

Несмотря на критику, другие члены Лейбористской партии призывают правительство двигаться дальше в направлении датской системы, опасаясь потерять избирателей в пользу партии Reform UK. Джо Уайт, глава депутатской группы на севере Англии и в Мидлендсе, отметила, что иначе Лейбористская партия рискует "быть уничтоженной" на предстоящих выборах.

Махмуд также объявила о планах увеличить период, после которого беженцам обычно предоставляют бессрочный вид на жительство, с пяти до десяти лет. В то же время ее критикуют благотворительные организации, включая Refugee Action, Save the Children и Oxfam, за "перформативную политику", которая вредит мигрантам, и призывают сосредоточиться на проблемах жилья, климатического кризиса и Национальной службы здравоохранения.

Британское правительство пока не обнародовало всех деталей запланированных изменений, но ожидается, что они будут представлены в ближайшее время, вызвав масштабную политическую дискуссию относительно будущего иммиграционной политики страны.

