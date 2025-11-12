Фонд солідарності: ЄС готує механізм регулювання міграційного тиску для держав-членів

Згідно зі звітом про надання притулку та міграції Єврокомісії, Іспанія, Італія, Греція та Кіпр минулого року були зацікавлені у "непропорційному рівні" прибуття мігрантів, включаючи тих, кого було врятовано в морі.

Таким чином, ці країни із червня 2026 року, коли набуде чинності Пакт про міграцію та притулок, отримають пріоритетний доступ до відповідних ресурсів ЄС.

Фонд солідарності ЄС

Разом із цією оцінкою Єврокомісія запропонувала 27 державам-членам ЄС Щорічний фонд солідарності - механізм для визначення загальної кількості шукачів притулку, яких потрібно переселити, та суми, які кожна країна має виділити або компенсувати шляхом виплати.

Пропозиція пулу не є публічною. Її обговорять держави-члени ЄС, які мають визначити розмір та частку солідарності для кожної країни до кінця року.

Кожна держава-член, за винятком тих, що перебувають під міграційним тиском, повинна робити внесок пропорційно до свого населення та загального ВВП і може обрати один із трьох варіантів для задоволення потреб, визначених у фонді солідарності:

переміщення певної кількості шукачів притулку на власну територію;

виплата 20 тис євро за кожну особу, яку вони не переміщують;

фінансування операційної підтримки в державах-членах, що перебувають під міграційним тиском.

У звіті Комісії також визначено 12 держав, які перебувають під загрозою міграційного тиску: Бельгія, Болгарія, Німеччина, Естонія, Ірландія, Франція, Хорватія, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща та Фінляндія.

Ці країни зобов'язані висловити солідарність тим, хто перебуває під міграційним тиском, але їхнє становище буде переоцінено, щоб уникнути непропорційних зобов'язань наступного року.

Третю групу країн класифіковано як таку, що зіткнулася зі значною міграційною ситуацією: Болгарія, Чехія, Естонія, Хорватія, Австрія, Польща. Вони все ще зобов'язані висловлювати солідарність, але можуть попросити про виняток зі своїх квот, який має бути засвідчений Комісією та схвалений іншими державами-членами.

Хто відмовляється від прийому мігрантів

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вже заявили, що не впроваджуватимуть правила ЄС, оскільки не бажають робити внесок ні фінансово, ні приймаючи мігрантів з інших країн.

Відмова від внеску в механізм солідарності буде вважатись порушенням зобов’язань згідно із законодавством ЄС, заявив Euronews високопосадовець Євросоюзу.

За даними джерел у ЄС, перша оцінка нових міграційних правил Євросоюзу відбудеться у липні наступного року.