Фонд НАТО для Украины на 100 млрд долларов: Bloomberg пишет, что помощь будет незначительной

Фонд на 100 млрд долларов

Напомним, во вторник, 2 апреля, Bloomberg написало о том, что генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагает создать фонд взносов союзников на сумму 100 млрд долларов для помощи Украине, который будет действовать пять лет.

Как уточняло издание, такое решение могут принять на саммите НАТО, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне.

В свою очередь сам Столтенберг, комментируя слухи в СМИ, отказался раскрывать детали и заявил только лишь о том, что Украине "нужно больше денег".

При этом глава Минобороны Германии Борис Писториус, реагируя на инициативу, сказал, что в рамках фонда нужно учитывать национальные взносы.

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