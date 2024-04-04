Фонд НАТО для України на 100 млрд доларів: Bloomberg пише, що допомога буде незначною

Фонд на 100 млрд. доларів

Нагадаємо, у вівторок, 2 квітня, Bloomberg написало про те, що генсек НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд внесків союзників на суму 100 млрд доларів для допомоги Україні, який діятиме п'ять років.

Як уточнювало видання, таке рішення можуть ухвалити на саміті НАТО, який відбудеться 9-11 липня у Вашингтоні.

У свою чергу сам Столтенберг, коментуючи чутки в ЗМІ, відмовився розкривати деталі і заявив лише про те, що Україні "потрібно більше грошей".

При цьому глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус, реагуючи на ініціативу, сказав, що в рамках фонду слід враховувати національні внески.

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