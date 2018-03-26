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У фонд НАТО щодо розмінування на Донбасі закладено лише 100 тис. євро

НовиниЕкономіка    26.03.2018 - 14:32
Фото: міна у зоні АТО (facebook.com/ato.news)
Фото: міна у зоні АТО (facebook.com/ato.news)

Україні потрібні до 15 років ефективної роботи з цивільного розмінування

У трастовий фонд НАТО щодо розмінування на Донбасі поки що закладено до 100 тисяч євро. Про це повідомила віце-прем’єр-міністр України з європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе журналістам,  передає кореспондент РБК-Україна.

"Ефективність роботи різних трастових фондів (НАТО, - ред.) є різним... Якщо трастовий фонд по допомозі у реабілітації наших військових - він і наповнюється, і дуже швидко використовується. Протягом цього часу більше 700 наших військових пройшли реабілітацію через трастовий фонд закордоном. А є трастові фонди, які наповнюються не так якісно. Буквально до 100 тисяч євро сьогодні закладено у  трастовий фонд по розмінуванню. Це поки що незадовільне наповнення цього фонду", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

За її словами, трастовий фонд щодо розмінування було створено минулого року. Задля його кращого наповнення українським дипломатам доведеться ще попрацювати з представниками країн-членів Альянсу, які роблять внески до трастових фондів.

"Для нас цей фонд (щодо розмінування території на сході України, - ред.) є надзвичайно потрібним. За оцінками експертів, Україні потрібні до 15 років ефективної роботи з цивільного розмінування на тих територіях, які належать до лінії розмежування. Тому нам потрібно попрацювати з країнами-членами Альянсу, адже саме вони безпосередньо роблять свої внески в той, чи інший фонд. Я сподіваюсь, що ця робота буде активізована", - додала вона.

Нагадаэмо, раніше повідомлялося, що місія ОБСЄ зафіксувала сліди розриву мін біля житлових будинків на Донбасі.

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Теги публікації: НАТО, Донбас, разминирование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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