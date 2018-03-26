В фонд НАТО по разминированию на Донбассе заложено лишь 100 тыс. евро

Украине нужно до 15 лет эффективной работы по гражданскому разминированию

В трастовый фонд НАТО по разминированию на Донбассе пока что заложено до 100 тысяч евро. Об этом сообщила вице-премьер-министр Украины по европейской интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе журналистам, передает корреспондент РБК-Украина.

"Эффективность работы различных трастовых фондов (НАТО, - ред.) является разным... Если трастовый фонд по помощи в реабилитации наших военных - он и наполняется, и очень быстро используется. В течение этого времени более 700 наших военных прошли реабилитацию через трастовый фонд заграницей. А есть трастовые фонды, которые наполняются не так качественно. Буквально до 100 тысяч евро сегодня заложено в трастовый фонд по разминированию. Это пока что неудовлетворительное наполнения этого фонда", - заявила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, трастовый фонд по разминированию было создано в прошлом году. Ради его лучшего наполнения украинским дипломатам придется еще поработать с представителями стран-членов Альянса, которые делают взносы в трастовые фонды.

"Для нас этот фонд (по разминированию территории на востоке Украины, - ред.) является чрезвычайно нужным. По оценкам экспертов, Украине нужно до 15 лет эффективной работы по гражданскому разминированию на тех территориях, которые относятся к линии разграничения. Поэтому нам нужно поработать со странами-членами Альянса, ведь именно они непосредственно делают свои взносы в тот или иной фонд. Я надеюсь, что эта работа будет активизирована", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ зафиксировала следы разрыва мин возле жилых домов на Донбассе.