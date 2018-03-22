Місія ОБСЄ зафіксувала сліди розриву мін біля житлових будинків на Донбасі

Також ОБСЄ зафіксувала БМП на території "ДНР"

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ на Донбасі зафіксувала пошкодження, спричинені розривами мін та снарядів, поблизу цивільних об’єктів у житлових районах. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 20 березня 2018 року.

"У н.п. Саханка (непідконтрольний урядові, 24 км на північний схід від Маріуполя) члени патруля СММ зафіксували 4 свіжі місця вогневого ураження біля будинку № 13 на вулиці Леніна, де раніше місія вже зафіксувала пошкодження", - йдеться у звіті.

Перше місце вогневого ураження (вирва) була в полі за 50 метрів на північ від будинку. Друге місце вогневого ураження (також вирва) зафіксована на відстані 30 метрів на захід від першої вирви.

Третє місце вогневого ураження було на подвір’ї за 15 метрів на північ від будинку. Спостерігачі бачили понад 20 заглиблень у ґрунті навколо цього дерева, кожне діаметром до 5 см.

"Пошкодження виникли внаслідок розриву снаряда, що влучив у дерево. Четверте місце вогневого ураження зафіксовано на подвір’ї за 20 метрів на захід від третього… За оцінкою спостерігачів, усі пошкодження утворилися від розривів мінометних мін (120 мм)", - зазначено у звіті СММ.

Також зазначається, що спостерігачі бачили об’єкт "ДНР", на території якого стояла бойова машина піхоти (БМП-1) і на варті стояв озброєний бойовик "ДНР".

Нагадаємо, у четвер, 22 березня, мандат Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) на території України продовжено до 31 березня 2019 року.