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Фонд держмайна просить суд повернути "трубу Медведчука" у власність України

Новость на русском → Київ, Середа 12 травня 2021 10:16
Фонд держмайна просить суд повернути "трубу Медведчука" у власність України Фото: нардеп Віктор Медведчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Фонд держмайна просить суд повернути ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок" у власність України. Мова йде про так звану "трубу Медведчука".

Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

Суд просять скасувати державну реєстрацію права власності ТОВ "ПрикарпатЗахідтранс" та Пд-Західного акціонерного товариства трубопровідного транспорту нафтопродуктів на цю ділянку нафтопродуктопроводу.

Так, Національне антикорупційне бюро України та Спеціальна антикорупційна прокуратура завершили розслідування дій експерта, на підставі недостовірного висновку якої суд у 2017 році відмовив у визнанні права власності на частину нафтопродуктопроводів "Самара-Західний напрямок" за державою.

Нагадаємо, в лютому Вищий антикорупційний суд наклав арешт на ділянку нафтопродуктопроводу "Самара - Західний напрямок". Рішенням суду заборонено розпорядження, відчуження і користування об'єктами і лінійними ділянками, які задіяні в забезпеченні діяльності комплексу.

Раніше Рада національної безпеки та оборони України під головуванням президента Володимира Зеленського доручила повернути у державну власність "трубу Медведчука".

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