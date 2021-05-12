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Фонд госимущества просит суд вернуть "трубу Медведчука" в собственность Украины

Новина українською → Киев, Среда 12 мая 2021 10:16
Фонд госимущества просит суд вернуть "трубу Медведчука" в собственность Украины Фото: нардеп Виктор Медведчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Фонд госимущества просит суд вернуть участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" в собственность Украины. Речь идет о так называемой "трубе Медведчука".

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества.

Суд просят отменить государственную регистрацию права собственности ООО "ПрикарпатЗападтранс" и Пд-Западного акционерного общества трубопроводного транспорта нефтепродуктов на этот участок нефтепродуктопровода.

Так, Национальное антикоррупционное бюро и Специальная антикоррупционная прокуратура завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которой суд в 2017 году отказал в признании права собственности на части нефтепродуктопроводов "Самара-Западное направление" за государством.

Напомним, в феврале Высший антикоррупционный суд наложил арест на участок нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление". Решением суда запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые задействованы в обеспечении деятельности комплекса.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины под председательством президента Владимира Зеленского поручил вернуть в государственную собственность "трубу Медведчука".

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