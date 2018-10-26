Трубаров назвав дату аукціону з продажу "Центренерго"

Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна)

Стартова ціна державного пакету акцій становить майже 6 млрд гривень

Аукціон з приватизації Публічного акціонерного товариства "Центренерго" заплановано на 13 грудня. Про це у Facebook повідомив виконуючий обов'язки голови Фонду держмайна Віталій Трубаров, передає РБК-Україна.

За словами Трубарова, 13 грудня об 11:00 відбудеться аукціон з продажу державного пакету акцій "Центренерго". Стартова ціна становить майже 6 млрд гривень. Він також зазначив, що 29 жовтня в "Відомостях приватизації" буде опубліковано повідомлення про проведення конкурсу за принципом аукціону.

"У інвестора є 45 днів на ознайомлення з роботою і фінансовими показниками підприємства і на підготовку всіх необхідних документів", - додав Трубаров.

Нагадаємо, раніше Кабмін включив до розпорядження про продаж "Центренерго" норму про участь не менше двох інвесторів. В іншому випадку приватизація даного об'єкта буде припинена.

До цього також передбачалося, що конкурс з продажу "Центренерго" відбудеться в кінці листопада. У Фонді державного майна розраховували, що кошти від приватизації надійдуть до кінця року.