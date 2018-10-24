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Конкурс з продажу "Центрэнерго" відбудеться лише за умови участі двох претендентів

Новини » Енергетика    24.10.2018 - 11:57
Фото: Центренрго (Николай Лазаренко/POOL)
Фото: Центренрго (Николай Лазаренко/POOL)

До умов продажу "Центрэнерго" включили пункт про щодо участі в конкурсі двох претендентів

Розпорядження Кабінету міністрів від 3 жовтня № 756-р містить норму про участь у конкурсі з продажу 78,289% акцій "Центренерго" не менше двох учасників. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням ра розпорядження уряду.

"Забезпечити припинення конкурсу у разі, коли для участі у конкурсі подано заяви менш як двох учасників", - йдеться в документі "Про затвердження умов продажу державного пакета акцій публічного акціонерного товариства Центренерго" за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону".

Згідно з умовами конкурсу, пакет складається з 289 205 117 акцій, що становить 78,289 відсотка статутного капіталу "Центренерго", номінальною вартістю 375,966 млн грн.

Стартова ціна держпакету на конкурсі складає 5 984,992 млн грн.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України затвердив стартову ціну для приватизації державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" у розмірі 5,984 млрд гривень.

Нагадаємо, що конкурс з продажу "Центренерго" відбудеться в кінці листопада. Передбачається, що бюджет зможе отримати кошти від продажу ще в грудні 2018 року.

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