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Фонд гарантування оприлюднив схеми виведення мільярдів з банку "Фінанси та Кредит"

Новини » Фінанси    12.12.2018 - 12:49
Фонд гарантування оприлюднив схеми виведення мільярдів з банку "Фінанси та Кредит"
Фото: банк "Фінанси та Кредит (fcbank.com.ua)

Кошти з банку виводилися за допомогою кредитів та банкрутства позичальників

Перевірка Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) виявила виведення групою посадових осіб банку "Фінанси та Кредит" коштів шляхом надання завідомо безнадійних кредитів на суму майже 5 млрд грн. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Фонд гарантування оприлюднив схеми виведення мільярдів з банку &quot;Фінанси та Кредит&quot;www.fg.gov.ua

За даними ФГВФО, у період з 2010 до 2015 року службові особи банку у співпраці з власниками ряду підприємств шляхом кредитування та подальшого проведення факторингових операцій з метою прикриття неплатоспроможності цих компаній, заволоділи коштами банку у сумі 3,2 млрд грн.

Результатом реалізації ще однієї схеми стало привласнення 1,7 млрд грн. Посадові особи та засновники ще чотирьох компаній здійснили привласнення коштів, отриманих у якості кредитів для подальшого використання цих коштів у будівництві офісного центру у столиці.

Крім того, було виявлено фактичну нестачу коштів, які були розміщені на кореспондентських рахунках "Фінанси та кредит", відкритих у Meinl Bank AG (Відень, Австрія) та Bank Frick & Co.AG,Balzers (Ліхтенштейн). кошти банку "Фінанси та кредит" на 113 млн доларів були списані іноземними банками з коррахунків за договорами, які начебто укладалися від імені банку "Фінанси та кредит".

Загалом, за фактами виявлених у банку кримінальних правопорушень ФГВФО та уповноваженою особою було подано 73 заяви про вчинення правопорушень  на  загальну  суму  збитків  15,5 млрд грн, у тому числі відносно власників та посадових осіб банку подано 16 заяв на суму збитків 12,7 млрд грн.

"На жаль, попри зусилля Фонду на сьогодні ще жодна справа не скерована до суду, ще за 65 заявами триває досудове розслідування", - йдеться в повідомленні фонду.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення ліквідувати і банк "Фінанси та Кредит" у грудні 2015 року.

 протягом 2014-2018 років в Україні збанкрутувало більшість банків. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, на 1 жовтня в реєстрі учасників ФГВФО налічувався 81 банк-учасник. В одному банку була введена тимчасова адміністрація, ще 92 банки перебували у стадії ліквідації.

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