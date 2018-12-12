Обнародованы схемы вывода миллиардов из банка "Финансы и Кредит"

Фото: банк Финансы и Кредит (fcbank.com.ua)

Средства из банка выводились с помощью кредитов и банкротства заемщиков

Проверка Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) обнаружила выведение группой должностных лиц банка "Финансы и Кредит" денежных средств путем предоставления заведомо безнадежных кредитов на сумму почти 5 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

www.fg.gov.ua

По данным ФГВФЛ, в период с 2010 до 2015 года служебные лица банка в сотрудничестве с владельцами ряда предприятий путем кредитования и дальнейшего проведения факторинговых операций с целью прикрытия неплатежеспособности этих компаний завладели средствами банка в сумме 3,2 млрд грн.

Результатом реализации еще одной схемы стало присвоение 1,7 млрд грн. Должностные лица и учредители еще четырех компаний совершили присвоение денежных средств, полученных в качестве кредитов для дальнейшего использования этих средств в строительстве офисного центра в столице.

Кроме того, было выявлена фактическая нехватка средств, которые были размещены на корреспондентских счетах "Финансы и кредит", открытых в Meinl Bank AG (Вена, Австрия) и Bank Frick & Co.AG,Бальцерс (Лихтенштейн). средства банка "Финансы и кредит" на 113 млн долларов были списаны иностранными банками с корсчетов по договорам, которые якобы заключались от имени банка "Финансы и кредит".

В целом по фактам выявленных в банке уголовных правонарушений ФГВФЛ и уполномоченным лицом было подано 73 заявления о совершении правонарушений на общую сумму убытков 15,5 млрд грн, в том числе в отношении собственников и должностных лиц банка подано 16 заявлений на сумму 12,7 млрд грн убытков.

"К сожалению, несмотря на усилия Фонда на сегодня еще ни одно дело не направлено в суд, еще по 65 заявлениям продолжается досудебное расследование", - говорится в сообщении фонда.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение ликвидировать и банк "Финансы и Кредит" в декабре 2015 года.

В течение 2014-2018 годов в Украине обанкротилось большинство банков. По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на 1 октября в реестре участников ФГВФЛ насчитывался 81 банк-участник. В одном банке была введена временная администрация, еще 92 банки находились в стадии ликвидации.