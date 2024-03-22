Фонд госимущества Украины выставил на продажу квартиры российского олигарха Михаила Шелкова и гауляйтера Владимира Сальдо. Обе находятся в Одессе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы ФГИУ Виталия Коваля.

"Речь идет об активах Михаила Шелкова и Владимира Сальдо, которые находятся в Одессе в Приморском районе, недалеко от пляжа Аркадия", - рассказал он.

Как отметил Коваль, общая площадь жилья - 175,5 кв м и 128,5 кв м, а стоимость – 7,5 млн грн и 3,7 млн грн соответственно.

Фонд госимущества выставил на продажу квартиры российского олигарха и гауляйтера Сальдо (t.me/vitalykoval8)

Покупатель, как известно, обязан будет оплатить расходы, связанные с подготовкой к продаже объекта и задолженность за коммунальные услуги. Объявление о реализации санкционного имущества уже на сайте Prozorro.Продажи. Аукционы стартуют 17 апреля.

Что известно о Шелкове

Михаил Шелков - российский миллиардер, экс-глава инвестиционного подразделения государственной компании РФ "Ростех". В январе прошлого года ВАКС конфисковал его активы. В июне 2023 года СБУ сообщила о подозрении подсанкционному российскому олигарху Михаилу Шелкову, причастному к схемам скрытой поставки в Россию украинского титанового сырья для производства "Калибров".

В августе того же года Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила новые преступления Шелкова, причастного к схемам скрытого снабжения украинского титанового сырья стране-агрессору.