Поставлял сырье для производства "Калибров": российский олигарх получил подозрение

СБУ сообщила о подозрении подсанкционному российскому олигарху Михаилу Шелкову, причастному к схемам скрытой поставки в Россию украинского титанового сырья для производства "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

Для реализации схем Шелков использовал подконтрольное ему ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области.

Так, редкие минералы из месторождений украинской компании являются незаменимыми компонентами для производства высококачественного титана.

СБУ сообщает, что именно их олигарх поставлял в Россию по заказу предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди них - производители крылатых ракет "Калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52.

По материалам спецслужбы, в начале февраля 2023 Демуринский горно-обогатительный комбинат был передан в государственную собственность Украины.

Как установило следствие, российский олигарх скрыто стал бенефициарным владельцем украинской добывающей компании еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Он осуществлял фактическое управление предприятием через российского монополиста по производству титана ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Эту деятельность он проводил совместно с советником гендиректора компании.

Отмечается, что она входит в структуру крупнейших производителей вооружений для воюющих против Украины оккупационных группировок.

После 24 февраля 2022 года Шелков хотел скрыть свое отношение к промышленным активам в Украине во избежание санкций. С этой целью он пытался передать формальное управление украинским горным предприятием подконтрольной коммерческой структуре в Днепропетровской области.

Однако СБУ разоблачила сделку, своевременно ее заблокировала и инициировала передачу 100% российского имущества в доход Украины.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили Шелкову и его сообщнику Федосееву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Поскольку фигуранты находятся в России, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.