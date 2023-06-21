ua ru
Ср, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поставлял сырье для производства "Калибров": российский олигарх получил подозрение

Новина українською →
Среда 21 июня 2023 13:19
Поставлял сырье для производства "Калибров": российский олигарх получил подозрение Фото: Михаил Шелков (росСМИ)
Автор: Елизавета Драбкина

СБУ сообщила о подозрении подсанкционному российскому олигарху Михаилу Шелкову, причастному к схемам скрытой поставки в Россию украинского титанового сырья для производства "Калибров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Для реализации схем Шелков использовал подконтрольное ему ООО "Демуринский горно-обогатительный комбинат" в Днепропетровской области.

Так, редкие минералы из месторождений украинской компании являются незаменимыми компонентами для производства высококачественного титана.

СБУ сообщает, что именно их олигарх поставлял в Россию по заказу предприятий российского военно-промышленного комплекса. Среди них - производители крылатых ракет "Калибр", боевых самолетов МиГ-35 и СУ-35, а также вертолетов Ка-52.

По материалам спецслужбы, в начале февраля 2023 Демуринский горно-обогатительный комбинат был передан в государственную собственность Украины.

Как установило следствие, российский олигарх скрыто стал бенефициарным владельцем украинской добывающей компании еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Он осуществлял фактическое управление предприятием через российского монополиста по производству титана ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА". Эту деятельность он проводил совместно с советником гендиректора компании.

Отмечается, что она входит в структуру крупнейших производителей вооружений для воюющих против Украины оккупационных группировок.

После 24 февраля 2022 года Шелков хотел скрыть свое отношение к промышленным активам в Украине во избежание санкций. С этой целью он пытался передать формальное управление украинским горным предприятием подконтрольной коммерческой структуре в Днепропетровской области.

Однако СБУ разоблачила сделку, своевременно ее заблокировала и инициировала передачу 100% российского имущества в доход Украины.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили Шелкову и его сообщнику Федосееву о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Поскольку фигуранты находятся в России, продолжаются комплексные меры по привлечению их к ответственности за преступления против Украины.

Напомним, ранее суд арестовал "скрытые" активы подсанкционного олигарха Вадима Новинского на 10,5 млрд гривен. Речь идет об элитном гостиничном комплексе в центре Киева, морском торговом порте "Очаков" и ТЦ в разных городах Украины.

Кроме того, был арестован рыболовный траулер "Бухта Соколовская", принадлежащий холдингу подсанкционного российского олигарха Александра Верховского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Российская Федерация Война России против Украины
NEWS
Буданов отрицает возможность ядерного удара РФ: идиотов там не так много
Буданов отрицает возможность ядерного удара РФ: идиотов там не так много
DAILY
Кандидат на защиту. Почему Украине не было места в НАТО и что изменила война с Россией
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич Кандидат на защиту. Почему Украине не было места в НАТО и что изменила война с Россией