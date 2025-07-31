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Фон дер Ляйен на фоне закона о НАБУ назвала ключевое условие вступления Украины в ЕС

Четверг 31 июля 2025 17:57
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Фон дер Ляйен на фоне закона о НАБУ назвала ключевое условие вступления Украины в ЕС Фото: Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина для вступления в Евросоюз должна продолжать реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в соцсети X.

Она прокомментировала подписание закона о независимости НАБУ и САП президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам фон дер Ляйен, это был положительный шаг.

"Реформа верховенства права и борьба с коррупцией в Украине должны продолжаться. Они остаются ключевыми для продвижения Украины по европейскому пути. ЕС продолжит поддерживать эти усилия", - добавила глава Еврокомиссии.

НАБУ и САП вернули полномочия

Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада большинством голосов поддержала законопроект, который урезает полномочия НАБУ и САП и сделал их частично подконтрольными генеральному прокурору.

Такую инициативу резко раскритиковали в Евросоюзе, поскольку она ставила под угрозу борьбу с коррупцией в Украине.

Уже сегодня, 31 июля, народные депутаты приняли закон, который возвратил НАБУ и САП полномочия. Его в Раду внес президент Владимир Зеленский.

Детальнее о новом законе - в материале РБК-Украина.

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Владимир Зеленский Еврокомиссия Евросоюз Коррупция Вступление в ЕС Урсула фон дер Ляйен
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