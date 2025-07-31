Фон дер Ляйен на фоне закона о НАБУ назвала ключевое условие вступления Украины в ЕС

Украина для вступления в Евросоюз должна продолжать реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в соцсети X .

Она прокомментировала подписание закона о независимости НАБУ и САП президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам фон дер Ляйен, это был положительный шаг.

"Реформа верховенства права и борьба с коррупцией в Украине должны продолжаться. Они остаются ключевыми для продвижения Украины по европейскому пути. ЕС продолжит поддерживать эти усилия", - добавила глава Еврокомиссии.