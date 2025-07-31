Фон дер Ляйен на фоне закона о НАБУ назвала ключевое условие вступления Украины в ЕС
Украина для вступления в Евросоюз должна продолжать реформы в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в соцсети X.
Она прокомментировала подписание закона о независимости НАБУ и САП президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам фон дер Ляйен, это был положительный шаг.
"Реформа верховенства права и борьба с коррупцией в Украине должны продолжаться. Они остаются ключевыми для продвижения Украины по европейскому пути. ЕС продолжит поддерживать эти усилия", - добавила глава Еврокомиссии.
НАБУ и САП вернули полномочия
Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада большинством голосов поддержала законопроект, который урезает полномочия НАБУ и САП и сделал их частично подконтрольными генеральному прокурору.
Такую инициативу резко раскритиковали в Евросоюзе, поскольку она ставила под угрозу борьбу с коррупцией в Украине.
Уже сегодня, 31 июля, народные депутаты приняли закон, который возвратил НАБУ и САП полномочия. Его в Раду внес президент Владимир Зеленский.
Детальнее о новом законе - в материале РБК-Украина.