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Фон дер Ляєн на тлі закону про НАБУ назвала ключову умову вступу України до ЄС

Четвер 31 липня 2025 17:57
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Фон дер Ляєн на тлі закону про НАБУ назвала ключову умову вступу України до ЄС Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Україна для вступу до Євросоюзу має продовжувати реформи у сфері верховенства права та боротьби з корупцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн у соцмережі X.

Вона прокоментувала підписання закону про незалежність НАБУ і САП президентом України Володимиром Зеленським. За словами фон дер Ляєн, це був позитивний крок.

"Реформа верховенства права та боротьба з корупцією в Україні мають тривати. Вони залишаються ключовими для просування України європейським шляхом. ЄС продовжить підтримувати ці зусилля", - додала глава Єврокомісії.

НАБУ і САП повернули повноваження

Нагадаємо, минулого тижня Верховна Рада більшістю голосів підтримала законопроєкт, який урізає повноваження НАБУ і САП і зробив їх частково підконтрольними генеральному прокурору.

Таку ініціативу різко розкритикували в Євросоюзі, оскільки вона ставила під загрозу боротьбу з корупцією в Україні.

Уже сьогодні, 31 липня, народні депутати ухвалили закон, який повернув НАБУ і САП повноваження. Його в Раду вніс президент Володимир Зеленський.

Детальніше про новий закон - у матеріалі РБК-Україна.

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