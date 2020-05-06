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ФОПи 1 та 2 групи зможуть отримати фінансову допомогу на дітей, - Шмигаль

Новини » Коронавірус     06.05.2020 - 13:32
ФОПи 1 та 2 групи зможуть отримати фінансову допомогу на дітей, - Шмигаль
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Йдеться про дітей віком до 10 років

Фізичні особи-підприємці першої та другої групи на час карантину отримають фінансову допомогу на дітей віком до 10 років. Про це у ході засідання уряду заявив глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що допомога буде надаватися ще протягом місяця після завершення карантину.

"Дуже важливим антикризовим заходом є допомога мікробізнесу, який є найбільш вразливим в умовах коронакризи. Відтепер, ФОПи першої та другої групи зможуть отримати фінансову допомогу на дітей віком до 10-ти років. Така підтримка буде діяти під час карантину і протягом одного місяця після його завершення", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, глава Кабміну заявив, що в рамках карантину в Україні перші обмеження уряд скасує з 11 травня. Прем'єр підкреслив, що 11 травня бізнес повинен бути готовий до роботи в нових умовах.

Як писало РБК-Україна раніше, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що з 11 травня змінюються умови карантину в Україні. За його словами, буде дозволено прогулюватися парками, зонами відпочинку, почнуть працювати установи роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, крім зон харчування і дитячих зон у ТРЦ.

Відзначимо, коронавірусом в Україні станом на ранок 6 травня заразилися 13 184 осіб, за добу зафіксували 487 нових випадків COVID-19, що на 121 більше, ніж вчора.

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