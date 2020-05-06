ФЛП 1 и 2 группы смогут получить финансовую помощь на детей, - Шмыгаль

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Речь идет о детях в возрасте до 10 лет

Физические лица-предприниматели первой и второй группы на время карантина получат финансовую помощь на детей до 10 лет. Об этом в ходе заседания правительства заявил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что помощь будет предоставляться еще в течение месяца после завершения карантина.

"Очень важным антикризисным мероприятием является помощь микробизнесу, который является наиболее уязвимым в условиях коронакризиса. Теперь, ФЛП первой и второй группы смогут получить финансовую помощь на детей до 10-ти лет. Такая поддержка будет действовать во время карантина и в течение одного месяца после его завершения", - заявил Шмыгаль.

Напомним, глава Кабмина заявил, что в рамках карантина в Украине первые ограничения правительство отменит с 11 мая. Премьер подчеркнул, что 11 мая бизнес должен быть готов к работе в новых условиях.

Как писало РБК-Украина ранее, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что с 11 мая меняются условия карантина в Украине. По его словам, будет разрешено прогуливаться парками, зонами отдыха, начнут работать учреждения розничной торговли непродовольственными товарами, кроме зон питания и детских зон в ТРЦ.

Отметим, коронавирусом в Украине по состоянию на утро 6 мая заразились 13 184 человек, за сутки зафиксировали 487 новых случаев COVID-19, что на 121 больше, чем вчера.