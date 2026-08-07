Флот США получил ИИ, который учится распознавать подлодки за пять минут

Как работает система SensorMAX

Испытания прошли во время учений RIMPAC 2026 возле Гавайев – крупнейших в мире многонациональных морских маневров. Два вертолета MH-60R Seahawk, оснащенные системой SensorMAX, отрабатывали противолодочные миссии против условной подводной угрозы.

Аппараты сбрасывали гидроакустические буи, фиксировавшие звуки под водой, а полученные данные одновременно передавались на борт вертолетов и на наземную станцию.

Искусственный интеллект непрерывно анализировал эти акустические сигналы, обнаруживая подозрительные шумы и подсвечивая потенциальные контакты с подлодками для оценки экипажем. По данным Lockheed Martin, система способна одновременно обрабатывать до восьми потоков из буев – это вдвое больше, чем позволяют устаревшие системы обработки звука.

Почему ключевой стала учеба за пять минут

Главным достижением испытаний стала способность SensorMAX быстро "переучиваться" при обнаружении незнакомого акустического сигнала. Операторы обозначали новые данные, и система запускала цикл переобучения, занимавший менее пяти минут — после чего обновленную модель распознавания по защищенному каналу связи передавали обратно на вертолеты, продолжавшие выполнять миссию.

Ранее внедрение новой акустической информации в боевые системы требовало недель или месяцев – через анализ, разработку программного обеспечения и прохождение киберсертификации. Компактное обновление вместо этого позволяет вертолетам получать улучшенные возможности распознавания прямо во время боевого вылета без возвращения на базу.

Разработка вписывается в более широкую концепцию ВМС США по распределенным морским операциям (DMO), которая предполагает, что в будущем подобные системы ИИ будут обслуживать не только вертолеты MH-60R, но и патрульные самолеты P-8A Poseidon, эсминцы, безэкипажные надводные и подводные аппараты.