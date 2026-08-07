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Флот США получил ИИ, который учится распознавать подлодки за пять минут

08:03 07.08.2026 Пт
2 мин
Как вертолеты ВМС США научились распознавать подлодки прямо во время полета?
aimg Лев Шевченко
Фото: вертолет MH-60R Seahawk (Wikipedia)

Компания Lockheed Martin испытала на учениях RIMPAC 2026 систему искусственного интеллекта SensorMAX. Она способна в считанные минуты "изучить" новую акустическую сигнатуру подлодки и передать обновленную модель распознавания прямо на вертолеты, находящиеся в полете.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.

Как работает система SensorMAX

Испытания прошли во время учений RIMPAC 2026 возле Гавайев – крупнейших в мире многонациональных морских маневров. Два вертолета MH-60R Seahawk, оснащенные системой SensorMAX, отрабатывали противолодочные миссии против условной подводной угрозы.

Аппараты сбрасывали гидроакустические буи, фиксировавшие звуки под водой, а полученные данные одновременно передавались на борт вертолетов и на наземную станцию.

Искусственный интеллект непрерывно анализировал эти акустические сигналы, обнаруживая подозрительные шумы и подсвечивая потенциальные контакты с подлодками для оценки экипажем. По данным Lockheed Martin, система способна одновременно обрабатывать до восьми потоков из буев – это вдвое больше, чем позволяют устаревшие системы обработки звука.

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Почему ключевой стала учеба за пять минут

Главным достижением испытаний стала способность SensorMAX быстро "переучиваться" при обнаружении незнакомого акустического сигнала. Операторы обозначали новые данные, и система запускала цикл переобучения, занимавший менее пяти минут — после чего обновленную модель распознавания по защищенному каналу связи передавали обратно на вертолеты, продолжавшие выполнять миссию.

Ранее внедрение новой акустической информации в боевые системы требовало недель или месяцев – через анализ, разработку программного обеспечения и прохождение киберсертификации. Компактное обновление вместо этого позволяет вертолетам получать улучшенные возможности распознавания прямо во время боевого вылета без возвращения на базу.

Разработка вписывается в более широкую концепцию ВМС США по распределенным морским операциям (DMO), которая предполагает, что в будущем подобные системы ИИ будут обслуживать не только вертолеты MH-60R, но и патрульные самолеты P-8A Poseidon, эсминцы, безэкипажные надводные и подводные аппараты.

Ранее датский стартап BlueShadow рассказал, как его система Blue Dragon будет защищать Одессу от "Шахедов" минимальным количеством персонала.

Также мы писали о том, что ВМС США заказали подлодки класса Columbia и Virginia на 76 миллиардов долларов.

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