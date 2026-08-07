Флот США отримав ШІ, що вчиться розпізнавати підводні човни за п'ять хвилин

Як працює система SensorMAX

Випробування пройшли під час навчань RIMPAC 2026 біля Гаваїв — найбільших у світі багатонаціональних морських маневрів. Два вертольоти MH-60R Seahawk, оснащені системою SensorMAX, відпрацьовували протичовнові місії проти умовної підводної загрозі.

Апарати скидали гідроакустичні буї, що фіксували звуки під водою, а отримані дані одночасно передавалися на борт вертольотів і на наземну станцію.

Штучний інтелект безперервно аналізував ці акустичні сигнали, виявляючи підозрілі шуми та підсвічуючи потенційні контакти з підводними човнами для оцінки екіпажем. За даними Lockheed Martin, система здатна одночасно обробляти до восьми потоків з буїв — це вдвічі більше, ніж дозволяють застарілі системи обробки звуку.

Чому ключовим стало навчання за п'ять хвилин

Головним досягненням випробувань стала здатність SensorMAX швидко "перенавчатися" при виявленні незнайомого акустичного сигналу. Оператори позначали нові дані, і система запускала цикл перенавчання, який займав менш ніж п'ять хвилин — після чого оновлену модель розпізнавання по захищеному каналу зв'язку передавали назад на вертольоти, що продовжували виконувати місію.

Раніше впровадження нової акустичної інформації в бойові системи вимагало тижнів або місяців — через аналіз, розробку програмного забезпечення та проходження кіберсертифікації. Компактне оновлення замість цього дозволяє вертольотам отримувати покращені можливості розпізнавання просто під час бойового вильоту, без повернення на базу.

Розробка вписується у ширшу концепцію ВМС США щодо розподілених морських операцій (DMO), яка передбачає, що в майбутньому подібні системи ШІ обслуговуватимуть не лише вертольоти MH-60R, а й патрульні літаки P-8A Poseidon, есмінці, безекіпажні надводні та підводні апарати.