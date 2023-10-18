Флот закончился? Россия перебросила в Крым боевых дельфинов для защиты от рейдов ВСУ

Российские оккупанты перебросили группы боевых дельфинов из временно оккупированного Севастополя в западную часть Крыма. Их заметили на военно-морской базе в поселке Новоозерное, расположенном в северо-западной части полуострова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Naval News.

Российский военно-морской флот использует тренированных дельфинов для защиты критически важных баз от водолазов спецназа. Эти морские млекопитающие уже дислоцируются на входе в гавань Севастополя в Крыму, который является главной целью для Украины.

Однако новые данные свидетельствуют о том, что российский флот перебросил дельфинов на другую базу на севере Крыма.

По данным издания, это развертывание предназначено для защиты от украинских спецназовцев, которые представляют реальную угрозу в этом регионе.

Переброска боевых дельфинов

Вольеры для дельфинов якобы появились на Южной военно-морской базе в Новоозерном еще в августе.

Несмотря на свое название, база находится в 90 км к северо-западу от Севастополя, что значительно ближе к линии фронта. Отряды были установлены в сентябре этого года. Это совпадает с периодом, когда украинские спецслужбы активизировали свою деятельность в северной части Черного моря, что включало захват газовых платформ в открытом море и рейды на военные объекты вдоль побережья.

Дельфины в морском бою

Издание отмечает, что дрессированные дельфины считаются эффективными против военных водолазов. Ни один человек, даже самый спортивный или подготовленный, не может переплыть их.

А встроенный сонар дает им еще большее преимущество.

Дельфины, вероятнее всего, служат для защиты кораблей от водолазов с мягкими минами. Или водолазов, занимающихся разведкой. Когда они обнаруживают нарушителя, они могут обозначить его, чтобы их коллеги-люди могли его исследовать, или, возможно, даже нанести смертельный удар. Они также могут патрулировать вдоль побережья, где украинские спецназовцы проводят рейды на прибрежные объекты.

Секретная военно-морская база в Северном Крыму

По данным аналитиков, этот объект начал свою жизнь как база подлодок в советское время. База стала местом осады, когда Россия захватила Крым в 2014 году.

Преобладающие силы российских военных кораблей в конце концов захватили базу через 3 недели, потопив корабли в бухте, чтобы предотвратить побег. Пока база находится под российским контролем, и именно Украина представляет для нее ощутимую угрозу.

Напомним, в апреле мы сообщали, что оккупанты в Севастополе усилили оборону в городской бухте.

Тогда они установили сразу шесть эшелонов обороны, патрулируя территорию из вертолетов и катеров. Именно тогда россияне и привлекли к "чередованию" боевых дельфинов.

Ситуация в Крыму

Российские захватчики используют оккупированный Крым в своих военных целях. Через полуостров оккупанты опрокидывают оружие и живую силу на передовую.

Однако в последнее время оккупантам стало опасно в Крыму. Силы обороны атакуют военные базы, склады, аэродромы, а также бухты, где размещают вражеские корабли. Ярким примером стал удар ВСУ по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе.

Так, недавно в районе Севастополя взорвался корабль "Павел Державин" Черноморского флота РФ.

Кроме того, сегодня в оккупированном Севастополе снова раздались взрывы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.