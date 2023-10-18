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Взрывы в Севастополе: Россия заявила о якобы сбитых ракетах

Среда 18 октября 2023 19:19
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Взрывы в Севастополе: Россия заявила о якобы сбитых ракетах Фото: Россия заявила о якобы сбитых ракетах над Севастополем (t.me/krymrealii)
Автор: Иван Носальский

Министерство обороны России отчиталось о якобы сбитии ракет над территорией временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ведомство страны-агрессора в Telegram.

В Минобороны утверждают, что российские средства противовоздушной обороны якобы перехватили в воздухе две ракеты зенитного комплекса С-200.

В ведомстве также добавляют, что обломки ракет "упали в безлюдной местности с последующей детонацией на земле".

"Жертв и разрушений нет", - уточняют в Минобороны страны-агрессора.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 18 октября, во временно оккупированном Севастополе объявили тревогу после взрывов. Они прогремели в районе поселка Сахарная Головка.

Местные жители начали публиковать соответствующие видео, на которых можно заметить столб густого дыма.

Позже выяснилось, что рядом с населенным пунктом находится по меньшей мере четыре склада с российским оружием. Там, в том числе, хранят и ракетное вооружение.

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