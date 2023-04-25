Боевые дельфины и вертолеты. РФ в Севастополе усилила оборону после взрывов, - СМИ

Оккупанты в Севастополе усиливают оборону в бухте после недавних взрывов. Они установили там сразу шесть эшелонов обороны, патрулируют территорию из вертолетов, катеров и привлекли к "дежурству" боевых дельфинов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание морского флота Великобритании Naval News.

"Новые средства защиты показывают, что Россия обороняется в Севастополе. Вход в Севастопольский порт теперь защищен не менее чем 6 рядами физических барьеров. Это как дополнение к патрульным катерам, вертолетному патрулированию, антидайверам-дельфинам и артиллерийским системам", - говорится в сообщении.

Фото: оккупанты в Севастополе усилили оборону после взрывов, привлекли и дельфинов (скрин из navalnews)

В издании указано, что такая усиленная защита прежде всего направлена на защиту от украинских морских беспилотников и якобы "благодаря такой обороне 24 апреля якобы ни один из беспилотников не попал в бухту".

Севастополь является основной военно-морской базой российского флота в оккупированном Крыму. Хотя были попытки разделить ключевые объекты на другие базы, такие как Феодосия, основные военные корабли остаются там.

В Naval News считают, что якобы в октябре 2022 года Украина "совершила поразительную атаку морских беспилотников на Севастополь".

Тогда якобы было поражено несколько кораблей, но ни одно не получило серьезных повреждений.

Однако это выявило неэффективность старой обороны. Так что в ноябре оккупантами было добавлено больше мощных боновых защитных средств, как на входе в гавань, так и в разных местах внутри порта.

Впрочем, издание отмечает, что 22 марта 2023 года украинские морские беспилотники якобы "нанесли повторный удар". Таким образом, они снова проникли во внутреннюю гавань.

"Эти последние средства защиты, вероятно, являются ответом. Еще два слоя плавучих сеток были размещены на внешней стороне входа в гавань. И ряд из шести больших понтонных барж стоят на якоре прямо у входа. Они фактически удлиняют стену гавани, сужая вход", - считают в Naval News.

Анализ спутниковых снимков показывает, что понтонные баржи начали размещаться в бухте между 3-9 апреля и с тех пор их число растет. Сейчас они находятся с обеих сторон от входа в гавань.

Аналитик по вопросам обороны Бенджамин Питте сказал, что новая оборона является частью более широких усилий по укреплению Крыма оккупантами.



"Российские корабли чаще патрулируют вблизи Керченского пролива в последние недели. На земле они выкапывают большое количество траншей вокруг ключевых мест. С точки зрения воздуха они становятся более агрессивными в отношении разведывательных миссий НАТО", - обратил он внимание.

Питте также отмечает, что сейчас вокруг Севастополя есть несколько батарей ПВО.

"Они уже несколько месяцев передвигают противовоздушную оборону, они не статичны, они продолжают двигаться. В городе, а также вокруг авиабазы Бельбек", - добавил аналитик.

Напомним, что 24 апреля во временно оккупированном Севастополе ночью раздались взрывы. Тогда россияне заявили, что Черноморский флот РФ якобы "отбивает атаку надводных беспилотников".

Добавим, ранее в ОК "Юг" предупредили, что россиянам, привыкшим жить и отдыхать в оккупированном Крыму, следует привыкать к звукам воздушной тревоги.

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