Флот скінчився? Росія перекинула до Криму бойових дельфінів для захисту від рейдів ЗСУ

Російські окупанти перекинули групи бойових дельфінів з тимчасово окупованого Севастополя в західну частину Криму. Їх помітили на військово-морській базі в селищі Новоозерне, що розташовано в північно-західній частині півострова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Naval News.

Російський військово-морський флот використовує тренованих дельфінів для захисту критично важливих баз від водолазів спецназу. Ці морські ссавці вже дислокуються на вході в гавань Севастополя в Криму, який є головною ціллю для України.

Проте нові дані свідчать про те, що російський флот перекинув дельфінів на іншу базу на півночі Криму.

За даними видання, це розгортання призначене для захисту від українських спецпризначенців, які становлять реальну загрозу в цьому регіоні.

Перекидання бойових дельфінів

Загони для дельфінів нібито з'явилися на Південній військово-морській базі в Новоозерному ще в серпні.

Попри свою назву, база знаходиться за 90 км на північний захід від Севастополя, що значно ближче до лінії фронту. Загони були встановлені у вересні цього року. Це збігається з періодом, коли українські спецслужби активізували свою діяльність у північній частині Чорного моря, що включало захоплення газових платформ у відкритому морі та рейди на військові об'єкти вздовж узбережжя.

Дельфіни у морському бою

Видання зазначає, що дресировані дельфіни вважаються ефективними проти військових водолазів. Жодна людина, навіть найспортивніша чи найпідготовленіша, не може переплисти їх.

А вбудований сонар дає їм ще більшу перевагу.

Дельфіни, найімовірніше, служать для захисту кораблів від водолазів з м'якими мінами. Або водолазів, які займаються розвідкою. Коли вони виявляють порушника, вони можуть позначити його, щоб їхні колеги-люди могли його дослідити, або, можливо, навіть завдати смертельного удару. Вони також можуть патрулювати уздовж узбережжя, де українські спецпризначенці проводять рейди на прибережні об'єкти.

Секретна військово-морська база в Північному Криму

За даними аналітиків, цей об'єкт розпочав своє життя як база підводних човнів за радянських часів. База стала місцем облоги, коли Росія захопила Крим у 2014 році.

Переважні сили російських військових кораблів врешті-решт захопили базу через 3 тижні, потопивши кораблі в бухті, щоб запобігти втечі. Наразі ж база перебуває під російським контролем, і саме Україна становить для неї відчутну загрозу.

Нагадаємо, у квітні ми повідомляли, що окупанти в Севастополі посилили оборону в міській бухті.

Тоді вони встановили одразу шість ешелонів оборони, патрулюючи територію з гелікоптерів та катерів. Саме тоді росіяни й залучили до "чергування" бойових дельфінів.

Ситуація в Криму

Російські загарбники використовують окупований Крим у своїх військових цілях. Через півострів окупанти перекидають зброю та живу силу на передову.

Проте останнім часом окупантам стало небезпечно у Криму. Сили оборону атакують військові бази, склади, аеродроми, та навіть бухти, де розміщують ворожі кораблі. Яскравим прикладом став удар ЗСУ по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі.

Так, нещодавно у районі Севастополя підірвався корабель "Павло Державін" Чорноморського флоту РФ.

Крім того, сьогодні в окупованому Севастополі знову пролунали вибухи.

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