У Флориді розслідують проникнення невідомого до маєтку Трампа

Поліція штату Флорида почала розслідування у зв'язку з тим, що на територію маєтку президента США Дональда Трампа "Мар-а-Лаго" нібито проник невідомий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Miami Herald.

За даними газети, представники поліцейського управління міста Палм-Біч підтвердили, що почали розслідування у зв'язку з якимось інцидентом, проте не уточнили деталі.

Місцева газета The Palm Beach Post повідомила, що співробітники поліції допитали жінку, ім'я якої не розкривається. Вона нібито може мати стосунок до несанкціонованого проникнення на територію "Мар-а-Лаго".

Нагадаємо, раніше в.о. керівника апарату Білого дому Мік Малвены заявляв, що в 2020 році Трамп проведе саміт "Великої сімки" на курорті для гри в гольф Trump National Doral біля Маямі.

Саміт за участю лідерів Британії, Італії, Канади, Німеччини, США, Франції та Японії пройде 10-12 червня 2020 року.

Незабаром Трамп з-за критики в засобах масової інформації відмовився від ідеї проведення саміту G7 у своєму гольф-клубі в Маямі.

Також РБК-Україна повідомляло, що США таємно видворили двох дипломатів з Китаю у зв'язку з підозрою в шпигунстві. За даними NYT, два співробітники китайського посольства в кінці вересня намагалися незаконно проникнути на базу сил спеціальних операцій поблизу Норфолку, штат Вірджинія.