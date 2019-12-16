США видворили двох китайських дипломатів за підозрою в шпигунстві

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Два співробітники китайського посольства намагалися проникнути на військову базу в штаті Вірджинія

Сполучені Штати таємно видворили двох дипломатів з Китаю у зв'язку з підозрою в шпигунстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Наголошується, що висилка стала першою за останні 30 років.

За даними видання, два співробітники китайського посольства в кінці вересня намагалися незаконно проникнути на базу сил спеціальних операцій поблизу Норфолку, штат Вірджинія.

Одного з дипломатів підозрюють в роботі на розвідку Китаю під дипломатичним прикриттям. Американська сторона вважає, що співробітники китайського посольства намагалися з'ясувати відомості про роботу системи безпеки на військовій базі.

Наголошується, що китайські дипломати разом з дружинами під'їхали до контрольно-пропускного пункту для в'їзду на територію бази. Охоронець, розуміючи, що у них немає дозволу на в'їзд, велів їм проїхати через ворота, розвернутися і виїхати з території бази, що є звичайною процедурою в таких випадках.

Але китайські чиновники продовжили рух по території, поки пожежні машини не перегородили їм шлях. Співробітники посольства КНР зазначили, що вони не зрозуміли інструкцій охоронця і просто заблукали.

Через кілька тижнів після проникнення на базу Державний департамент ввів обмеження для китайських дипломатів. Їх зобов'язали заздалегідь повідомляти про будь-які офіційні зустрічі з американськими дипломатами, місцевими посадовими особами, а також про візити в коледжі або дослідницькі інститути.

Нагадаємо, раніше європейські та американські спецслужби викрили базу російських шпигунів у французьких Альпах, яку вони використали для операцій в Європі.

Також РБК-Україна писало, що президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про помилування російських шпигунів Миколая Філіпченко та Сергія Моісеєнко.