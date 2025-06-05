"Флешбэк из холодной войны": эксперт объяснил шок Запада на масштаб операции СБУ в России

"Они шокированы амбициозностью и широтой деятельности спецслужб Украины. Ничего подобного ни одна спецслужба мира до этого времени не делала. Я просто хочу напомнить, что за все время холодной войны между Советским Союзом и США ни одного масштаба такого, чтобы сравнить, не было", - подчеркнул эксперт.

По его словам, тем более не было уничтожения стратегических бомбардировщиков и части ядерной триады или стратегических ядерных сил.

"Да вообще уничтожение таких объектов да еще и массово не на одном аэродроме, например, провести диверсию, а системно приготовить такую операцию, которая комплексно охватывает фактически весь компонент стратегической ядерной триады России. Это действительно захватывает, для времен холодной войны вообще какая-то фантастика. И вот именно этот, скажем так, флешбек из холодной войны объясняет этот шок", - добавил он.

В то же время Самусь отметил, что большинство американского политикума расценивают этот удар как раз с точки зрения того, что Россия - это Советский Союз, а Советский Союз ответил бы определенным образом.

"Конечно, это удар по ядерной триаде, означает ядерную войну и так далее", - подытожил он.