Флеш предупредил о новой опасной схеме атак дронами РФ

Впервые зафиксировали случай управления дронами "Молния" через "Герберу" - раньше эти системы не были совместимы между собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Сергея "Флэша" Бескрестнова.

По словам Флеша, МЭШ-модемы на дронах "Молния" и "Шахед" (он же "Гербера") работают в одном диапазоне частот и имеют одного китайского производителя, однако раньше не были совместимы между собой из-за лицензионных ограничений.

"Сегодня имеем первый случай управления "Молниями" через "Герберу"", - написал советник.

Насколько это опасно

Флеш отметил, что подобное изменение было ожидаемым.

"Это ожидаемо, ничего удивительного здесь нет. Я просто прошу всех обратить внимание на этот факт. Вероятно, такая схема будет распространяться", - пояснил он.

Как с этим бороться

"Если что, валим "Герберу", а "Молнии" сами упадут", - посоветовал советник президента.