ua en ru
Чт, 23 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Флеш предупредил о новой опасной схеме атак дронами РФ

03:35 23.07.2026 Чт
2 мин
Советник президента дал четкий рецепт, как этому противодействовать
aimg Екатерина Коваль
Флеш предупредил о новой опасной схеме атак дронами РФ Фото: советник президента Украины Сергей Бескрестнов (Офис президента Украины)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Впервые зафиксировали случай управления дронами "Молния" через "Герберу" - раньше эти системы не были совместимы между собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника президента Сергея "Флэша" Бескрестнова.

По словам Флеша, МЭШ-модемы на дронах "Молния" и "Шахед" (он же "Гербера") работают в одном диапазоне частот и имеют одного китайского производителя, однако раньше не были совместимы между собой из-за лицензионных ограничений.

"Сегодня имеем первый случай управления "Молниями" через "Герберу"", - написал советник.

Насколько это опасно

Флеш отметил, что подобное изменение было ожидаемым.

"Это ожидаемо, ничего удивительного здесь нет. Я просто прошу всех обратить внимание на этот факт. Вероятно, такая схема будет распространяться", - пояснил он.

Как с этим бороться

"Если что, валим "Герберу", а "Молнии" сами упадут", - посоветовал советник президента.

Напомним, Флэш регулярно рассказывает о технологических изменениях в войне дронов. Недавно он уже анонсировал тестирование новых средств РЭБ против реактивных "Шахедов", отметив, что уже знает, чем враг ответит на эти разработки.

Украинские оборонные компании также все чаще внедряют элементы искусственного интеллекта и машинного зрения в беспилотные платформы, что позволяет более эффективно обходить враждебную РЭБ.

Кроме того, в Украине уже был разработан первый в мире автономный дрон-перехватчик коптерного типа LITAVR, способный самостоятельно взлетать, догонять и уничтожать воздушные цели без участия пилота во время полета.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Miltech Дрони
Новости
Россия ударила дронами по АЗС в Сумах, вспыхнули пожары
Россия ударила дронами по АЗС в Сумах, вспыхнули пожары
Аналитика
Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову
Ростислав Шаправский, Милан Лелич, Ульяна Безпалько Под давлением улицы. Почему Зеленский уволил Сырского и что предложил Федорову