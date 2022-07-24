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Ферстаппен легко переміг на Гран-прі Франції після аварії Леклера

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Франція, Неділя 24 липня 2022 17:37
Ферстаппен легко переміг на Гран-прі Франції після аварії Леклера Фото: Макс Ферстаппен і Шарль Леклер їхали поруч на старті гонки (twitter.com/redbullracing)
Автор: Антон Федорців

Перемогою пілота "Ред Булла" Макса Ферстаппена завершився 12-й етап сезону Формули-1 на автодромі "Поль Рікар" у Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати гонки.

На старті Леклер зумів зберегти лідерство від посягань Ферстаппена. Цікавіше було позаду, де блискавично стартував Хемілтон і на першій сотні метрів дистанції випередив Переса.

Попри виграний старт, Леклер не зміг "скинути" Ферстаппена зі своїх задніх коліс. Нідерландець не відпустив монегаска та тримався на відстані секунди. Більше того, поступово пілот "Ред Булла" почав натякати лідеру на можливість атаки.

Тим не менше, Леклер на "Феррарі" почувався на трасі впевнено й не дав Ферстаппену жодного шансу пройти себе. Зневірившись у можливості обігнати суперника на трасі, лідер чемпіонату поїхав у бокси.

Ферстаппен після піт-стопу виїхав у трафіку й шанси обійти Леклера виглядали як 50 на 50. Та монегаск несподівано самоусунувся від боротьби. Пілот "Феррарі" на зношеній гумі не вписався у поворот і вилетів у відбійник.

Появою машини безпеки спробував скористатися Хемілтон. Він якраз вибився в тимчасові лідери й поїхав за зміною шин. Але Ферстаппен встиг вийти на першу позицію до повернення британця.

На "рестарті" боротьби між минулорічними претендентами на титул не вийшло. Ферстаппен швидко від'їхав від Хемілтона, створив гандикап і у своєму темпі поїхав до фінішу. Натомість британець без проблем залишився другим, а головні події розгорнулися в боротьбі за 3-тє місце.

Через 5-секундний штраф із неї вибув Сайнс на "Феррарі". Тож головною стравою кінцівки гран-прі стала боротьба Переса та Расселла. Пілот "Мерседеса" постійно пресингував мексиканця (дійшло навіть до легкого контакту) та таки обійшов його за три кола до фінішу.

Сайнс із найкращим колом у гонці завершив 5-м. Доповнили топ-10 Алонсо ("Альпін"), Норріс ("Макларен"), Окон ("Альпін"), Ріккардо ("Макларен") і Стролл ("Астон Мартін").

Класифікація Гран-прі Франції-2022:

  1. Макс Ферстаппен
  2. Льюїс Хемілтон (+10.587)
  3. Джордж Расселл (+16.495)

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