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Феттель отримав пам'ятний подарунок за підтримку України у війні з РФ

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Баку, Вівторок 14 червня 2022 15:16
Феттель отримав пам'ятний подарунок за підтримку України у війні з РФ Фото: Себастьян Феттель (twitter.com/AstonMartinF1)
Автор: Антон Федорців

Українську вишиванку чотириразовому чемпіону Формули-1 Себастьяну Феттелю вручив посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter дипломата.

Ветеран Королівських автоперегонів отримав презент за солідарність із Україною. Традиційну вишиванку йому подарували під час Гран-прі Азербайджану.

"Ми висловлюємо свою вдячність видатному гонщику Себастьяну Феттелю і вручаємо йому справжній талісман – українську вишиванку", – відзначив посол.

Феттель послідовно підтримує Україну з часу повномасштабного вторгнення Росії. Спершу він розмалював свій шолом у синьо-жовті барви та виступав у ньому на стартових гонках сезону-2022.

Окрім того, Феттель першим оголосив бойкот Гран-прі Росії (пізніше скасований) та кілька разів згадував Україну в публічних виступах. Німець, зокрема, закликав босів Формули-1 надати фінансову підтримку українським біженцям і переселенцям.

Фото: Себастьян Феттель із презентом від українців (twitter.com/V_Kanevskyi)

До слова, пілот "Ред Булла" Ферстаппен переміг на Гран-прі Азербайджану після чергового провалу "Феррарі".

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Формула-1 Себастьян Феттель
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