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Феттель анонсував завершення кар'єри у Формулі-1

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Четвер 28 липня 2022 14:19
Феттель анонсував завершення кар'єри у Формулі-1 Фото: Себастьян Феттель на Гран-прі Франції-2022 (twitter.com/AstonMartinF1)
Автор: Антон Федорців

Напередодні Гран-прі Угорщини 4-разовий чемпіон світу Себастьян Феттель із команди "Астон Мартін" оголосив про наміри завершити виступи у Формулі-1 після закінчення сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

35-річний пілот вирішив покинути Королівські автоперегони. Лише цього тижня німець вперше створив акаунт у соцмережах і саме там оголосив про своє рішення.

"У кінці року я хотів би витратити більше часу на те, щоб визначити нові цілі для себе. Вони зрозумілі мені: бути батьком, тож я хочу частіше бувати із сім'єю", – зізнався Феттель.

Фінальний етап сезону – Гран-прі Абу-Дабі – стане 300-ю гонкою в кар'єрі німецького пілота. Він дебютував у Формулі-1 ще в 2007 році, коли провів один гран-прі за кермом BMW-Sauber. Пізніше він виступав за "Торо Россо", "Ред Булл", "Феррарі", а в "Астон Мартін" перебрався перед сезоном-2021.

В останні роки Феттель захопився природоохоронним активізмом. Також він від початку повномасштабного вторгнення РФ постійно солідаризується з Україною та закликав надати українцям усю необхідну допомогу.

Хто такий Себастьян Феттель

Німецький гонщик та один із найуспішніших пілотів в історії Формули-1. Чотириразовий чемпіон світу (2010, 2011, 2012, 2013 рр.).

У Королівських автоперегонах дебютував на Гран-прі США-2007, де фінішував 8-м. Другу частину сезону-2007 провів у "Торо Россо" та став 4-м на Гран-прі Китаю.

У сезоні-2008 сенсаційно тріумфував на Гран-прі Італії, стартувавши з поула. Стабільними виступами заробив місце в старшій команді "червоних биків".

У складі "Ред Булл" провів 6 сезонів, у чотирьох із яких фінішував першим у чемпіонаті. Звідти перебрався до "Феррарі", але так і не зміг повернути титул легендарній стайні.

Усього в активі Феттеля наразі 53 перемоги у Формулі-1, що є третім результатом в історії чемпіонату. Також німець здобув 57 поулів і показав 38 найшвидших кіл.

Нагадаємо, що нідерландець Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Франції після вильоту Леклера з траси.

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Формула-1 Себастьян Феттель
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