"Физически не добраться". ГПСУ объяснили ограничения движения к границе с Молдовой

Иллюстративное фото: ГПСУ объяснили ограничения движения к границе с Молдовой (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

Пункты пропуска через государственную границу на юге Одесской области остаются открытыми и работают, однако добраться до них пока сложно из-за последствий атаки РФ по объекту критической инфраструктуры.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Южного регионального управления Государственной пограничной службы Украины Игорь Перегняк.

"Пункты пропуска через государственную границу открыты и функционируют, но в связи с ситуацией, которая произошла в результате атаки РФ по объекту критической инфраструктуры, просто физически транспортные средства не могут туда добраться", - отметил он.

По словам Перегняка, пограничники контролируют ситуацию, а в пунктах пропуска проводят разъяснительную работу с гражданами. В то же время он подчеркнул, что пока невозможно сказать, когда именно восстановится возможность проезда.

"Мы предупреждаем о том, что произошло, и предлагаем гражданам воздержаться от таких поездок", - добавил спикер.

Он также уточнил, что из Одессы сейчас трудно добраться до пунктов пропуска между Украиной и Молдовой в пределах Одесской области, а вопрос стабилизации ситуации не относится к компетенции ГПСУ.

"По стабилизации - это не наша компетенция, надо обращаться в ГСЧС", - сказал Перегняк.

Напомним, что вечером 18 декабря российские оккупанты снова совершили террористический акт. Дрон атаковал мост возле села Маяки под Одессой и попал в автомобиль, в котором находились женщина с детьми. В результате нападения женщина погибла, дети получили тяжелые ранения.

Из-за авиационной атаки РФ в Одесской области ограничено движение к отдельным пунктам пропуска через государственную границу с Молдовой. Удар по объекту критической инфраструктуры привел к временному приостановлению движения по трассе "Одесса-Рени".

