"Физически не добраться". ГПСУ объяснили ограничения движения к границе с Молдовой

"Пункты пропуска через государственную границу открыты и функционируют, но в связи с ситуацией, которая произошла в результате атаки РФ по объекту критической инфраструктуры, просто физически транспортные средства не могут туда добраться", - отметил он.

По словам Перегняка, пограничники контролируют ситуацию, а в пунктах пропуска проводят разъяснительную работу с гражданами. В то же время он подчеркнул, что пока невозможно сказать, когда именно восстановится возможность проезда.

"Мы предупреждаем о том, что произошло, и предлагаем гражданам воздержаться от таких поездок", - добавил спикер.

Он также уточнил, что из Одессы сейчас трудно добраться до пунктов пропуска между Украиной и Молдовой в пределах Одесской области, а вопрос стабилизации ситуации не относится к компетенции ГПСУ.

"По стабилизации - это не наша компетенция, надо обращаться в ГСЧС", - сказал Перегняк.