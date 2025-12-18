"Фізично не дістатися". ДПСУ пояснили обмеження руху до кордону з Молдовою

"Пункти пропуску через державний кордон відкриті і функціонують, але у зв’язку з ситуацією, що трапилась внаслідок атаки РФ по об’єкту критичної інфраструктури, просто фізично транспортні засоби не можуть туди дістатися", - зазначив він.

За словами Перегняка, прикордонники контролюють ситуацію, а в пунктах пропуску проводять роз’яснювальну роботу з громадянами. Водночас він наголосив, що наразі неможливо сказати, коли саме відновиться можливість проїзду.

"Ми попереджаємо про те, що сталося, і пропонуємо громадянам утриматися від таких поїздок", - додав речник.

Він також уточнив, що з Одеси нині важко дістатися до пунктів пропуску між Україною та Молдовою в межах Одеської області, а питання стабілізації ситуації не належить до компетенції ДПСУ.

"Щодо стабілізації - це не наша компетенція, треба звертатися до ДСНС", - сказав Перегняк.