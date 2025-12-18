"Фізично не дістатися". ДПСУ пояснили обмеження руху до кордону з Молдовою

Пункти пропуску через державний кордон на півдні Одеської області залишаються відкритими та працюють, однак дістатися до них наразі складно через наслідки атаки РФ по об’єкту критичної інфраструктури.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Ігор Перегняк.
"Пункти пропуску через державний кордон відкриті і функціонують, але у зв’язку з ситуацією, що трапилась внаслідок атаки РФ по об’єкту критичної інфраструктури, просто фізично транспортні засоби не можуть туди дістатися", - зазначив він.
За словами Перегняка, прикордонники контролюють ситуацію, а в пунктах пропуску проводять роз’яснювальну роботу з громадянами. Водночас він наголосив, що наразі неможливо сказати, коли саме відновиться можливість проїзду.
"Ми попереджаємо про те, що сталося, і пропонуємо громадянам утриматися від таких поїздок", - додав речник.
Він також уточнив, що з Одеси нині важко дістатися до пунктів пропуску між Україною та Молдовою в межах Одеської області, а питання стабілізації ситуації не належить до компетенції ДПСУ.
"Щодо стабілізації - це не наша компетенція, треба звертатися до ДСНС", - сказав Перегняк.
Нагадаємо, що ввечері 18 грудня російські окупанти знову здійснили терористичний акт. Дрон атакував міст біля села Маяки під Одесою та влучив у автомобіль, у якому перебували жінка з дітьми. Внаслідок нападу жінка загинула, діти отримали тяжкі поранення.
Через авіаційну атаку РФ на Одещині обмежено рух до окремих пунктів пропуску через державний кордон із Молдовою. Удар по об’єкту критичної інфраструктури призвів до тимчасового призупинення руху трасою "Одеса-Рені".