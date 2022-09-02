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Фізична цілісність ЗАЕС порушена, але більшість систем працює задовільно, - Гроссі

Фото: гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Фізична цілісність Запорізької атомної електростанції була порушення, проте більшість систем функціонує задовільно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг глави МАГАТЕ Рафаеля Гроссі.

"Я зміг побачити на власні очі проріхи, залишки снарядів на будівлях, що означає, що фізична цілісність об'єктів була порушена, і неодноразово", - сказав він.

За його словами, переважна більшість систем із забезпечення захисту та безпеки на станції працюють у "відносно доброму стані", хоча були певні переривання у функціональності.

При цьому він зазначив, що ті, хто має певні військові цілі, знають, яким чином можна нашкодити станції - не дбати про реактори, бити по тих місцях, де справді можна нашкодити функціональності АЕС.

"Тож я переживаю саме за фізичну цілісність, за забезпечення електроенергією і колектив. Над усім іншим ми можемо працювати. Системи відслідковування радіаційного фонду, логістичні шляхи надзвичайно важливі, але в них менша ступінь драматизму", - сказав гендиректор МАГАТЕ.

Нагадаємо, 1 вересня місія МАГАТЕ приїхала на Запорізьку АЕС з інспекцією на тлі постійних обстрілів станції окупантами.

Згодом гендиректор Рафаель Гроссі розповів, що побачив "ключові речі" і отримав пояснення від росіян під час візиту місії.

Окрім того, повідомлялося, що місія МАГАТЕ зберігатиме постійну присутність на ЗАЕС.

Однак Україна вважає дивним, що візит делегації на станцію тривав лише дві години.

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МАГАТЭЗапорожская АЭС